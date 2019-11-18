بـ"فستان أصفر لامع".. ميشيل أوباما تدعم صديقها في معرض الصور الوطني

بإطلالة صفراء اللون، شاركت ميشيل أوباما، زوجة الرئيس السابق باراك أوباما، في معرض الصور الوطني، لدعم صديقها الفنان لين مانويل ميراندا.

وأطلت "ميشيل" بفستان أصفر طويل، والذي تميز بأنه دون أكمام، ولامع، ومزين بسلاسل وإكسسوارات فضية اللون، من توقيع علامة الأزياء العالمية Schiaparell.

وشاركت زوجة أوباما بصورة تجمعها بـ"ميراندا"، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، معلقة: "فخورة جدًا بتقديمي لصورة جائزة الأمة لصديقي في معرض الصور الوطني".

متابعة: "قابلت لين لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمان، عندما حضر إلى البيت الأبيض لأداء (ألبوم مفهوم)"، مضيفة: "أكثر ما أحبه به اعتقاده بأهمية دعم من حوله، خاصة الجيل القادم، لهذا السبب أنشئ منهج هاميلتون للمدارس، وتأكد من أن الأطفال من جميع أنحاء العالم يمكنهم مشاهدة عروضه، وجمع ملايين الدولارات لبورتوريكو بعد إعصار ماريا، وهذا هو السبب في أنه يعمل بجد للتأكد من أن الناس سيصوتون في كل انتخابات ويستخدمون تلك الحرية التي ناضل الكثيرون من أجلها.. أحب هذا الرجل".

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وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد على ما يزيد على 830 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "تبدين مذهلة"، و"لماذا دونتي منشورا طويلا جدا.. اعتقد أنه ليس من الضروري قراءتها"، و"أحبكما بشدة".