فيديو وصور.. عائلي وفي برنامج.. احتفال منى زكي وأحمد حلمي بعيد ميلادهما

يصادف اليوم 18 نوفمبر، عيد ميلاد الفنانين والزوجين، أحمد حلمي ومنى زكي، حيث يكمل حلمي عامه الـ50، وتكمل منى عامها الـ43، وفي احتفالين منفصلين، وثق الزوجان الاحتفال بعيد الميلاد، وربما هما الثنائي الأكثر شهرة بالاستقرار والحب في الوسط الفني.

إنجي علي تحتفي بمنى زكي

على هامش حلقة برنامج "أسرار النجوم"، والذي يذاع عبر أثير إذاعة "نجوم إف إم"، احتفلت الإعلامية إنجي علي بعيد ميلاد الفنانة منى زكي، بتورتة، حيث كانت ضيفتها في الحلقة التي أذيعت مؤخرا عبر "نجوم إف إم".

وشاركت إنجي علي احتفالها بعيد ميلاد منى زكي بفيديو نشرته على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وأرفقته بهذا المنشور: "عيد ميلاد سعيد للرائعة منى زكي، سنة أخرى أكثر حكمة ولمعانا أتمنى لك الحب والسلام والصحة يا صديقتي، أنا أحبك".

وقالت منى زكي إنها لا تؤمن بالأبراج وعلى الرغم من أنها وزوجها من مواليد نفس اليوم الذي يقع ضمن أيام برج العقرب، إلا أنهما مختلفان تماما، وأضافت: "أنا أصلا مبحبش أحتفل بعيد ميلادي".

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ولاقى المقطع المصور تفاعلا كبيرا من قبل متابعي وجمهور إنجي علي الذين احتفلوا معها بعيد ميلاد منى زكي وتمنوا لها عاما سعيدا.

منى زكي تحتفي بعيد ميلادها وأحمد حلمي

عبر خاصية "ستوري" على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وبنفس "التورتة"، وثقت منى زكي احتفالها هي وأحمد حلمي بعيد ميلادهما اليوم، وكانت "التورتة"، شوكولاتة عليها شموع، وكان أفراد العائلة يغنون في المقطع الأول لمنى زكي، أما المقطع الثاني لأحمد حلمي وكتبت منى في تعليقها على الفيديو، "كل سنة وانت طيب يا ملكي".

تزوجت منى زكي وأحمد حلمي في 2002، ولهما من الأبناء ثلاثة هم: لي لي، وسليم، ويونس.