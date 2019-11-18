"تجنبي أشعة الشمس وحمام السباحة".. نصائح للحفاظ على الميكروبليدنج لمدة سنة

"ميكروبليدنج" من الصيحات الحديثة في عالم التجميل، التي تُقبل عليها العديد من الفتيات، للحصول على أشكال مثالية للحاجبين، وسط تخوفات بعضهن من إزالته سريعا، راغبات في الاحتفاظ به لأطول فترة ممكنة.

وفيما يلي مجموعة نصائح للحفاظ على الميكروبليدنج لمدة طويلة، وفقا لما ذكرته خبيرة التجميل سارة وحيد، مع الإعلامية رضوى الشربيني، ببرنامج "هى وبس" على "سي بي سي سفرة":-

- تجنب ملامسة مياه حمام السباحة للوجه لمدة 7 أيام، عقب أول جلسة للميكروبليدنج، ما يساعد في الحفاظ عليه لمدة تتراوح بين 6 شهور إلى سنة كاملة.

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- عدم التعرض لأشعة الشمس مباشرة، عقب الانتهاء من الجلسة الأولى لمدة أسبوع.

- لا يجب إجراء "ميكروبليدنج" على وشم متواجد بالحاجبين، لأنه يمكن أن يؤثر على الشكل النهائي.