ظهور جديد لتامر حسني وزوجته: بنمسي أنا والبيسو

شارك الفنان تامر حسني، متابعيه، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة جديدة له مع زوجته المغربية بسمة بوسيل. وعلق "تامر" على الصورة قائلًا: "مساؤكم عسل يا ناس يا عسل بنمسّي أنا والبيسو". Advertisements وظهرت بسمة مرتدية "شابو" من اللون الأسود، وشاركها تامر حسني ارتداء سويت شريت بـ"كابي شو"، وكانت في خلفيتهما كلمات إنجليزية ملونة. وتفاعل مع تامر حسني جمهوره ومتابعيه على "إنستجرام"، وذلك عبر الإعجابات والتعليقات. وكان الفنان تامر حسني، تزوج من مصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل، في العام 2012، وأنجب منها 3 أبناء وهم تاليا وأمايا وآدم.

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