بوزن زائد مع نبيلة عبيد.. أول ظهور لفجر السعيد بعد تعافيها من وعكتها الصحية

عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، شاركت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، أول ظهور لها بعد إعلانها تعافيها من وعكتها الصحية.

وظهرت السعيد على فراش المرض في فرنسا بمستشفى "فوش" بباريس، وكان وزنها زائدا فيما يبدو بسبب المرض، وشعرها مصبوغا، وكانت برفقة نبيلة عبيد.

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وكتبت فجر السعيد في تعليقها على الصورة تشكر صديقتها نبيلة عبيد، "في المحن يبان معدن الصديق الوفي من أصدقاء اللحظات الجميلة فقط والتسلية... الفنانة الكبيرة نجمة مصر الأولى #نبيلة_عبيد لم تتوقف عن السؤال عني منذ بداية أزمتي إلى اليوم.. اتصالاتها يومياً في الأهل مستمرة وعندما علمت بإني تجاوزت المحنة وبدأت أستقبل الزوار تكبدت عناء السفر إلى باريس لزيارتي".

وأكملت: "كلمة شكراً لن تفي بلبلة حقها فمشاعرها تجاهي أسرتني وأتمنى أن ربي يقدرني أرد لها نص جمايلها.. فما أحوج المريض الى السؤال عنه والكلمة الطيبة... حبيبتي بلبلة الله لا يحرمنا من وجودك في دنيانا".

فجر السعيد تعلن تعافيها

وكانت فجر السعيد قد كتبت على حسابها الشخصي على "تويتر"، تعلن لمحبيها وجمهورها تعافيها من المرض، حيث قالت: "الحمد لله حمد الشاكرين بفضل الله سبحانه ثم دعائكم ثم شطارة الدكتور Alexander RAULT ربي نجاني مما كنت فيه وبدأت مرحلة إعادة التأهيل للعودة إلى الحياة المعتادة من جديد".

مرض فجر السعيد

وكانت فجر السعيد قد أصيبت بوعكة صحية شديدة، دخلت على إثرها المستشفى، في بداية أغسطس الماضي، حيث كانت تجري عملية تحويل مسار، ولكن حدث تسريب في أثناء إجرائها لها، أصابها بتسمم في الدم شديد، فدخلت في غيبوبة ولم تفق منها سريعا، وتمكث حاليا في أحد المستشفيات بباريس لتلقي العلاج.