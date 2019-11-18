منها الأحذية.. 5 عادات خاطئة تسبب ألم شديد أسفل الظهر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الكونسلتو
يعتاد بعض الأشخاص على عدد من الممارسات الخاطئة بشكل يومي، دون إدراك أن هذه العادات قد يكون لها وقعًا ضارًا على صحة العمود الفقري والعظام بشكل عام، ما يؤدي إلى الإصابة بألمٍ شديد أسفل الظهر.
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