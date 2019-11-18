أنغام تُبهر جمهورها بإطلالة أنيقة في الكويت (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:
تتألق النجمة أنغام دائمًا بالإطلالات ذات الطابع الكلاسيكي الأنيق في المناسبات المختلفة وكان آخرها حفلها الغنائي بالكويت. ارتدت خلال الحفل فستان فضي يأخذ شكل الجسم من الأعلى حتى منتصف الخصر ثم ينسدل منفوشًا مُحكم بحزام رفيع حمل توقيع زياد نكد.
الفستان جاء بتصميم off shoulder مع كم طويل منسدل، وآخر قصير للغاية "كات". وتميز الفستان من الأسفل بقصة البليسيه.
ونال تصميم البليسيه ذو الطيّات الدقيقة الإعجاب على منصات الموضة هذا العام فهو يمنح المرأة مظهرا مفعما بالأنوثة من ناحية، وإطلالة مريحة ومبهجة من ناحية أخرى.
كما تميز بطوله المتوسط "ميدي"، والفضفاض، ويأتي هذا الفستان في الغالب مصنوعًا من الحرير أو اللاميه أو الكتان.
وتركت "أنغام" شعرها يلامس كتفها، واختارت تصفيفة الشعر المنسدل من مصففة الشعر الشهيرة Reena Buhasan، والتي منحتها طلة ساحرة ومشرقة. أما على الناحية التجميلية؛ فاختارت أنغام المكياج الترابي السموكي لتبدو أكثر جاذبية.
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