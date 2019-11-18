فيديو.. واقعة تعنيف جديدة.. سعودي يعتدي على طفلته بالضرب بعد خروجها من المدرسة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقطع فيديو أظهر اعتداء أب على طفلته بعنف شديد، بعدما خرجت من المدرسة.
وأوضح مقطع الفيديو، أن الأب اعتدى على ابنته بالضرب، أثناء دخولها السيارة، ورجح البعض بأن الواقعة حدثت في مدينة جدة، وأن خلافات وقعت بين الأب والأم كانت وراء هذا الاعتداء.
وكانت السعودية، شهدت الفترة الأخيرة عددا من قضايا العنف الأسري، وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو لأب يعتدي على طفلته الصغيرة، بالضرب على ظهرها ووجهها وقدمها، لتعليمها السير، وتبين أن الرجل يحمل الجنسية الفلسطينية، ويعيش في المملكة العربية السعودية، بعدما زعموا أنه من الأردن.
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