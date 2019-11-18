في يوم ميلاده.. نجمات حالفهن الحظ أمام أحمد زكي.. أبرزهن السندريلا ونبيلة عبيد

"النمر الأسود، الإمبراطور، الباشا"، لم تكن مجرد أسماء لأفلام قام بها أحمد زكى، الذي ولد في مثل هذا اليوم 18 نوفمبر عام 1949 بمدينة الزقازيق، ولكن أدوار تقمصها لدرجة تشعرك أنك أمام محمد، الشاب الهزيل الجسد المكافح الذي يسافر إلى ألمانيا بحثا عن رزقه ويمر بأحداث كثيرة تجعل منه في النهاية بطلاً للملاكمة ورجلاً ثرياً في "النمر الأسود"، وفي "الإمبراطور" هو الشاب الذي يدخل عالم الجريمة وتجارة المخدرات، وهو "الباشا" الذي يخوض أحداثًا ساخنة عند انتقاله من إدارة مكافحة المخدرات إلى "الآداب".

نجمات كثيرات حالفهن الحظ للوقوف أمام النجم الأسمر أحمد زكي، وقمن بتأدية أدواراً مهمة أضافت لرصيدهن الفني وأخريات سطرّن أسماءهن بأحرف من ذهب.

"الوطن" تستعرض أبرز أسماء الفنانات اللاتي عملن مع الراحل أحمد زكى.

السندريلا

نجمان بحجم سعاد حسني، وأحمد زكي، عندما يقدمان سوياً عملاً فنياً، يصبح تحفة فنية لا غِنى عنها، جمعهما مسلسل "هو وهي"، وبكلمات صلاح جاهين، وألحان كمال الطويل وعمار الشريعي، قدم الثنائي عددا من الأغنيات الشهيرة بخلاف تتر المسلسل، بدلال شديد غنت السندريلا "يا ترى إنت فين يا حبيبي"، وأبدع أحمد زكي، بأغنية "اثبت، ما تخليش ولا واحد يشمت".

كما قدما النجمان، أفلام "شفيقة ومتولي، الراعي والنساء، العشاء الأخير، الدرجة التالتة".

يسرا

كان للنجمة الكبيرة يسرا، حظ كبير في الوقوف أمام أحمد زكي، في عدد من الأفلام منها، "الراعي والنساء، امرأة واحدة لا تكفي، نزوة، البداية، درب الهوي".

"أحمد زكي ممثل خطير وصديق عظيم، وهو من الممثلين الذين تركوا بصمة ومعنى كبير، والوقوف أمامه كممثل له رهبة"، كلمات قالتها يسرا في أحد اللقاءات التليفزيونية عن النمر الأسود.

رغدة

صداقة قوية ربطت بين الثنائي رغدة وأحمد زكي، تم ترجمتها إلى التعاون المثمر في عدد كبير من الأفلام، منها "استاكوزا، كابوريا، الامبراطور، أبو الدهب".

"لا يشبه الأوطان.. وكنت لك كل المرايا.. وستر الخفايا.. ونوايا الوجدان"، من كلمات قصيدة نثرية نظمتها الفنانة رغدة بعد رحيل صديقها أحمد زكى.

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ليلى علوي

وقفت النجمة ليلى علوى، أمام النجم أحمد زكي، في فيلم "الرجل الثالث"، و "اضحك الصورة تطلع حلوة"، و"المخطوفة".

"أعمالك هتفضل محفوظة، وتاريخك يتكلم عنك، أسطورة السينما المصرية أحمد زكى"، كلمات حرصت أن تتذكر بها ليلى علوى، الراحل أحمد زكى في ذكرى ميلاده العام الماضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

نبيلة عبيد

3 أفلام كانت من نصيب النجمة نبيلة عبيد، أمام أحمد زكي، وهي "شادر السمك"، و"التخشيبة"، و"الراقصة والطبال".

معالي زايد

الجميلة الراحلة معالي زايد، شاركت أحمد زكي عددا من الأفلام، منها "البيضة والحجر"، و "أبو الدهب".

شيرين رضا

الجميلة شيرين رضا، وقفت أمام النجم أحمد زكي، في فيلمين، وهما "حسن اللول"، و"نزوة"

آثار الحكيم

شاركت الفنانة آثار الحكيم، النجم أحمد زكي، ووقفت أمامه في فيلمي "الحب فوق هضبة الهرم"، و"أنا لا أكذب ولكني أتجمل".

منى زكي

للفنانة منى زكي، نصيب أكبر من بنات جيلها من حيث عدد الأفلام التي شاركت فيها النجم أحمد زكي، منها "اضحك الصورة تطلع حلوة"، و"السادات"، وضيفة شرف في فيلم "حليم".

"علاقة أبوية جمعتني بالفنان أحمد زكي، وبعد رحيله حسيت إن ضهري اتكسر"، كلمات قالتها منى زكي عن الفنان الكبير الذي تتحدث دائماً عنه باعتزاز.