فيديو.. تريد أن تصبح مصدر إلهام.. قصة السائقة الوحيدة في بنجلاديش

لأول مرة، اقتحمت سيدة في بنجلاديش مجالا يسيطر عليه الرجال في تلك الدولة، لتصبح، شومي بيجوم، الأولى والوحيدة التي تعمل "سائقة عربة" في بنجلاديش، وذلك كما أوضح تقرير لقناة "الغد" الإخبارية، مؤكدة أنه كان عليها أن تبذل ضعف المجهود لتثبت نفسها في هذا المجال الذي يسيطر عليه الرجال.
وأوضحت شومي، عبر التقرير، أنه في البداية اعتقد الكثير من السائقين أنها تريد سرقة عملهم، لكنهم الآن يدعمونها ويشجعون ما تفعله، مضيفة أن الزبائن يعتقدون للوهلة الأولى أنها ليست ماهرة في القيادة، ولكن في نهاية الرحلة يمدحونها ويؤكدون أنها أفضل من الرجال.
وأشار التقرير إلى أن شومي تأمل في أن تصبح مصدر إلهام لغيرها من السيدات، إذ تؤكد فخرها بما تقوم به، وترى أن العديد من النساء سيتبعون طريقها في المستقبل.
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