شادي الأمير عن واقعة طفليه: "أمهم اللي سابتهم.. وحصل قبل كدة 3 مرات"

علق شادي الأمير، المطرب الشعبي، على واقعة ترك طفليه على سلالم شقة والدتهما، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج "حديث المساء"، عبر شاشة "mbc مصر".

وقال الأمير، إنه كان يسكن مع زوجته في محافظة الغربية، قبل أن يتركها منذ عامين ليعيش في محافظة الإسكندرية، بسبب خلافات زوجية، لافتًا إلى أن هذا يعني بالضرورة أن الأولاد في حضانة الأم.

وأكد الأمير، أم الأم هي من تركت الأولاد في "بير السلم"، وكانت المرة الثالثة، مشددًا أن ذلك وقع بشهادة الجيران.

وعن سبب عدم تحركه لنجدة طفليه من البرد، قال الأمير: "أنا فنان بنام بالنهار وبصحى بالليل"، وحول سؤال عن مدى علمه بمكان ولديه، أوضح المطرب الشعبي: "والدتي راحت تاخدهم أو أنا رحت آخدهم، قالوا لي فين شهادة الطفل الثاني، وهي مسجلتهاش أصلًا، وعمره 3 شهور".

وأضاف: "سبب الخلافات أنني متزوج بأخرى، وزوجتي صاحبة الواقعة لديها 3 أبناء من زوجها الأول الذي توفى، حيث تنازلت عن حضانتهم لأعمامهم حتى تستطيع أن تتزوجه".

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وتابع: "بعدها طلبت مني أن أعيش معها في الغربية، وخيرتني بين العيش معها أو زوجتي الأولى، ما جعلتها تستصدر تقارير طبية بالتواطؤ مع موظف بمستشفى طنطا العام، عملها تقارير طبية بالتليفون ضدي بالضرب والإهانة".

وواصل: "معايا 6 قضايا على مدار سنتين، إنها اشتكتني وأنا تبرأت بها غيابي، وهناك قضية حُفظت لأنها كيدية، وكل ذلك قبل أن ننجب طفلنا يزن".

وأشار إلى أنهما بعدما أنجبا طفلهما الثاني يزن، تدخل رئيس المباحث أحمد الحجار وحمدي مشعل عضو مجلس النواب سابقًا، للإصلاح بينهما: "قعدت أسبوع بالظبط وعملت مشكلة تاني، وطالبت إني أقعد معاها على طول، وأنا رفضت وأصريت إني أقعد أسبوع وأسبوع".

وأردف: "قالتلي مش هطلع منك غير بالدم، وكلمت أهلها، قلتلهم عاوز راجل، وقالوا لي متجيش هنا تاني، إحنا قاطعناها من يوم ما اتجوزت واتنازلت عن العيال".

وأكد شادي الأمير أنه طلب من والدة الطفلين، السماح له برعايتهما: "قلتلها لما آخدهم بتعمليلي محضر سرقة وبتاخدي النجدة وتجيبيهم تاني، أول مرة عملتلي محضر سرقة وخطف، تاني مرة سابتهم عند بتاع الفاكهة وسهر بيه لحد باليلل، ووداه لوالدها".