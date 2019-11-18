"شكلك البنوتة الفقيرة".. هكذا دعمت فنانات صابرين بعد خلع الحجاب

منذ ارتدت الفنانة صابرين الحجاب وهي تثير حولها الجدل، بداية من تلك المفاجأة حيث قررت أن ترتدي الحجاب مع التمثيل، ثم قرارها أن "الباروكة" في الأدوار المختلفة ليست حراما، انتهاء بتفضيلها ارتداء "التربون" عن الحجاب الكامل، وهو ما قالت إنها خلعته وليس الحجاب.

وخلال تلك الفترات تتعرض صابرين لانتقاد واسع، يساندها فيه بعض الفنانات كما هو الحال مع خلعها الحجاب أمس الأول، فقد دعمها عدد من الفنانات على النحو التالي.

منى زكي

كانت هي أولى المهنئين، بتعليق لها على صورتها التي نشرتها عبر "إنستجرام"، فقالت في تعليقها "رائعة بحبك"، و"طول عمرك وجه طفلة".

سهير رمزي

كونها واحدة من الفنانات اللاتي خلعن الحجاب بعد وقت طويل، جعلها واحدة من أبرز الداعمين لصابرين بعد قرار خلع الحجاب وإعلان ذلك، فقد كتبت لها تعليقا على "إنستجرام": "ما شاء الله قمر حبيبتي".

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كتبت لها رانيا يوسف كذلك تعليقها على "إنستجرام"، قالت فيه "قمر يا حبيبتي ما شاء الله".

نشوى مصطفى

ذكرتها الفنانة نشوى مصطفى بأحد أدوارها الدرامية، خلال دعمها عبر تعليقها "إنستجرام"، فكتبت "قمراية صاحبتي حبيبتي يا صابرين شكلك هو دورك في أبو العلا البشري البنوتة الناعمة الطيبة الفقيرة فاكراه".

هجوم على صابرين بسبب خلع الحجاب

ويبدو أن دعم الفنانات لصابرين عبر منصات "السوشيال ميديا"، المختلفة جاء بعد سيل من الهجوم عليها في التعليقات من جمهورها ومتابعيها، حيث كان من بين التعليقات، "بالحجاب أحلى بكتير"، و"ليه كدة يا صابرين ربنا يهديكي"، و"استغفر الله العظيم ليه كدة".