"نسرين" تطلب الخلع: جوزي متجوز 6 عرفي وبينكر

"استحالة العشرة الزوجية"، جملة مقترنة في العديد من قضايا الطلاق التي تقيمها السيدات لإنهاء حياتهن الزوجية، تكمن وراءها آلاف الأسباب التي تؤدي إلى وقوف المرأة بساحات المحاكم، ويأتي الخذلان على رأس المشكلات خاصة في حالة فقدان الثقة بين الطرفين، فلم تعد أسباب الخلع والطلاق والنفقة كما كانت في السابق، بل تطورت لتصبح غريبة عن المألوف، كان أحدها قصة "نسرين.ع" صاحبة الـ 32 عاما التي أقامت دعوى خلع ضد زوجها بعد أن اكتشفت زواجه عرفيا من 6 فتيات.

"أنا كنت غضبانة وقاعدة عند أهلي بقالي 8 شهور وأما جوزي صالحني ورجعني لقيت حد بعتلي صور من عقود جواز عرفي، متجوز 6 عرفي بتواريخ قديمة وجديدة"، كانت هذه أولى كلمات صاحبة الـ32 عاما أمام محكمة الأسرة بإمبابة بعد أن أقامت دعوى خلع ضد زوجها.

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تقول نسرين في حديثها لـ"الوطن"، إنها تزوجت منذ 5 أعوام ومنذ زواجها وزوجها دائم الخيانة لها، وعندما كانت تواجهه كان يقوم بالإنكار ويفتعل مشكلة ويقوم بطردها من المنزل ويتركها بالشهور بمنزل والدها دون السؤال عنها: "كل مرة كنت يعرف أنه خاني فيها وواجهه يقوم عامل مشكلة وقالب الترابيزة عليا ويطردني من البيت ويقعد بالشهور مش معبرني ولا بيصرف عليا ولا يعرف عني حاجة".

تتابع الزوجة حديثها بأنها في هذه المرة فوجئت بـ 6 عقود زواج عرفي لزوجها وعندما واجهته أنكرهم مع العلم أن الرقم القومي المدون بهم صحيح، وأضافت الزوجة أنها تعلم بخيانة زوجها المستمرة لكنها لم تتخيل أن الموضوع يصل إلى الزواج العرفي: "أنا عارفة أنه بيخوني كتير بس مش لدرجة أنه يتجوز عليا 6 عرفي وأما أطلب طلبت الطلاق كان بهدلني وطردني تاني، أنا من يوم ما اتجوزنا، وأنا كل يوم أطرد من بيتي، قعدت في بيت أهلي غضبانة أكتر ما قعدت في بيتي".

لذلك قررت الزوجة أن تقيم دعوى خلع ضد زوجها حملت رقم 1003 لسنة 2019 والتي ما زالت تنظر الأن أمام المحكمة.