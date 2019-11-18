الإفتاء: عدة الحامل تنقضي بولادتها حتى لو بعد الفرقة بلحظة

ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال تلقته بشأن حكم عدة الزوجة المتوفى عنها زوجها وهي حامل، وهل تنقضي عدتها بوضع الحمل مباشرة حتى ولو كان وضع الحمل عقب الوفاة، أم تنتظر التربص لعدة الوفاة.
وكتب الحساب الرسمي لدار الإفتاء المصرية على فيسبوك: "تنقضي عدة الحامل بوضع الحمل مطلقًا، سواء كانت الفرقة بالوفاة أم بغيرها، ولو كان الوضع بعد الفرقة بلحظة، بشرط أن يكون الحمل ظاهرًا كل خلقه أو بعضه، لأنه في هذه الحالة يكون ولدًا، فإن لم يستبن من خلقه شيء فلا تنقضي به العدة لأنه لا يسمى ولدًا، بل يكون مضغة أو علقة".
واختتمت الإفتاء ردها، مستشهدة بقول الله تعالى: "وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ"، موضحة أنّ هذه الآية تتناول بعمومها المتوفى زوجها وغيرها".
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