6 نصائح ضرورية لتسهيل الولادة الطبيعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أسماء مرسي:

تشعر المرأة الحامل بآلام شديدة مع اقتراب موعد الولادة، ويستمر هذا الشعور حتى الوضع.. فهل يوجد أمور تسهل عملية الولادة وآلام ما قبلها. وللإجابة على ذلك يقدم الدكتور محمد علي شلبي، استشاري أمراض النساء والتوليد، مجموعة من النصائح وفقًا لتصريحاته لمصراوي، وهي كالتالي:

- في أواخر الشهر الثامن من الحمل أكثري من المشي، لأنه يسهل عملية الولادة الطبيعية، وخروج رأس الجنين بيسر.

- احرصي على ممارسة بعض التمارين في الشهر التاسع، فهي تعمل على توسيع الحوض.

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- تناول الأغذية الغنية بالكالسيوم والبروتينات يساعدك في جعل الحوض أكثر ليونة.

- انتبهي إلى إجراء فحص طبي لكشف وضعية جنينك، وآخر لعضلة الرحم.

- التزمي بنصائح الطبيب وتناول الفيتامينات المطلوبة خلال فترة الحمل.

- احرصي على تناول التمر في الشهر التاسع فهو يسهل الولادة الطبيعية.