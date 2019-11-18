ضعي الأيلاينر كخبراء التجميل.. إليكِ السر

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 نوفمبر 2019 07:43 مساءً - يُقَال "لا تسأل امرأة تضع الـ أيلاينر عن سبب تأخرها"، هذه المقولة وان ترددت على سبيل التندر إلا أنها تعني ما تعنيه من صعوبة التحكم بوضع الـ أيلانر، فهو من أصعب خطوات تطبيق المكياج إذ يتطلّب هدوء ودقة ومهارة، ويبقى السر الأساسي تحديد شكل العين قبل البدء بتنفيذ خط الـ أيلاينر.

مكياج خريفي هادئ.. خطوات ونصائح



تختلف رسومات الـ أيلاينر مع اختلاف شكل العين، إذ يُرسم أيلاينر العين اللّوزية بخلاف ما يُرسم أيلاينر العين المستديرة مثلاً، وبذلك يصبح معرفة شكل عينيكِ وتطبيق الـ أيلاينر وفقاً لرسمتهما هو القاعدة الأساسية لتعزيز جمال إطلالتكِ الجمالية وجاذبيّتها. فتعلّمي رسم الـ أيلاينر وفقاً لشكل العين لتطبيقه تماماً كخبراء التجميل.

مكياج عيون برونزي ناعم لشتاء 2020



العيون اللوزيّة

العيون اللوزيّة

العيون اللوزيّة هي الشكل المثاليّ لرسومات الـ أيلاينر تلائمها العديد منها، فالعيون اللوزيّة ليست كبيرة جدّاً ولا ضيّقة، يمكن تحديدها بمختلف الرسومات، إلّا أنّ أجملها وأكثرها جاذبيّة هي رسم خطّ الآيلاينر المجنّح باسلوب عيون القطّة Cat Eye. يتمّ أوّلاً رسم خطّ رفيع الـ أيلاينر السائل داخل الرموش بمحاذاة دمعة العين ويسحب الخطّ إلى الخارج مع مراعاة زيادة عرضه بشكل تدريجيّ باتّجاه الخارج لمنح العيون مزيداً من السعة عند الأطراف الخارجيّة لكلّ عين.

أسرار مكياج النجمة ليل روز ديب



العيون المستديرة

العيون المستديرة

لأنّ هذا الشكل من العيون مستدير، لا بدّ من خطوط تسحبها قليلاً إلى الخارج فتمنحها شكلاً ممدوداً يخفّف من حدّة الاستدارة، كالخطوط المفتوحة، أو الخطّين المرسومين من الجزء السفليّ والعلويّ ومن ثمّ جمعهما معها عند الزوايا الخارجيّة للإيحاء باستطالة العينين أو اعتماد فنون غرافيكيّة تظلّل الشكل الدائريّ للعينين.

مكياج من بدور البلوشي غريب ومميز



العيون الضيّقة

العيون الضيّقة

رسومات الـ أيلاينر التي تمتدّ من الزوايا الداخليّة للعيون الضيّقة ستزيد حتماً من ضيقها، لذا عليكِ أن تكوني حذرة في إبعاد الخطوط من الزوايا الداخليّة للعينين وأهميّة البدء بتخطيط العيون من الوسط نحو الزوايا الخارجيّة وملء منطقة دمعة العين باللّون الأبيض ومدّه قليلاً على خطّي الرموش العلويّ والسفليّ من الداخل فقط من أجل فتح العين والتخفيف من ضيقها. ولمزيد من السعة والجاذبيّة، قومي بتخطيط الخطّ السفليّ من الجفنين باللّون الأبيض .

Advertisements

مكياج خليجي من صمود الكندري..ستعجبك الخيارات



العيون المتباعدة

العيون المتباعدة

على عكس العيون الضيّقة تماماً، فأنتِ بحاجة إلى تقليل المساحة أو المسافة بين العينين، لذا باشري برسم خطوط الآيلاينر من الزوايا الداخليّة للعينين مع التركيز على سحب الخطّ نحو الأعلى وإلى الخارج تماماً بأسلوب العيون المجنّحة.

إليكِ أفضل أنواع برايمر العيون البراق



العيون الغائرة

العيون الغائرة

العيون الغائرة هي العيون المختبئة داخل تجويف العين بحيث تكون المسافة بين الرموش وعظمة الحاجب قريبة جدّاً، إلّا أنّها ساحرة وعميقة. ولتحديد هذا الشكل من العيون ينصح بإبرازها بخطوط تبدأ على مقربة من خطّ الرموش العليا أو فوقها تماماً. ولأنّ الجفن الغائر يكون قصيراً، ليس من الصواب اعتماد الخطوط العريضة، بل استبدالها بخطوط رفيعة مع عدم تخطيط العيون من الأسفل بمحاذاة دمعة العين كي لا تضيق العيون اكثر، ولا بأس بتكثيفها قليلاً عند الأطراف.

مكياج ربيع 2020... ألوان تحاكي الطبيعة



عيون القطّة

عيون القطّة

ولمحبّات رسومات عيون القطّة، يمكنكِ اعتمادها على أن تقومي برسم خطّ رفيع ومن ثمّ ذيل للأعلى على شكل حرف V بالمقلوب وأخيراً وصله مع خطّ الآيلاينر الملاصق للرموش العلويّ،. كما لا ينصح بدمج أيلاينر العيون الغائرة، لأنّ السموكي يضيّق ويصغّرها أكثر. يمكن توسيع هذا الشكل من العيون بحركة صغيرة جدّاً، فقط أضيفي خطّ آيلاينر من الأسفل على أن يبدأ من منتصف خطّ الرموش إلى الخارج نحو الأعلى.

مكياج عيون جلوسي تراند الموسم... هذه خطواته