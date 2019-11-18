خطوات تركيب الأظافر في المنزل.. سهلة جداً

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 نوفمبر 2019 07:43 مساءً - تعاني بعض النساء من الأظافر الضعيفة ويواجهنّ صعوبة في تطويل أظافرهن وهن يرغبن بالحصول على أظافر طويلة وجميلة بسرعة وسهولة، لذا يمكن اعتبار تركيب الأظافر في المنزل هو الحل الأمثل لمثل هذه الحالات. ونقدّم لكِ اليوم الخطوات التفصيلية لتركيب الأظافر والحصول على مظهر جميل وأنيق بسهولة تامة.

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1- تنظيف الأظافر جيداً:

تنظيف الأظافر

ضعي كمية صغيرة من الأسيتون، مزيل طلاء الأظافر، على قطعة من القطن. مرري القطنة على كلّ أظافرك لإزالة الزيوت أو بقايا طلاء الأظافر، كي يكون الظفر نظيفاً تماماً قبل تطبيق الغراء. اغسلي يديك في ماء دافئ مع صابون لطيف، لإزالة الأسيتون.





2- تقليم الأظافر:

تقليم الأظافر

قلمي أظافرك لإزالة كلّ الحوافي، وتأكدي من أن تكون أظافرك قصيرة. هذه الخطوة تساعد في تطبيق الأظافر الأكريليك.

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3- إزالة اللّحم الميّت:

إزالة اللّحم الميّت

أزيلي اللحم الميت المتواجد على حوافي الأظافر، باستخدام الأداة الخاصة، ما يساعدك على التخلص من الطبقات التي يمكن أن تؤثر على جودة اللاصق، ولا تنسي أن تضغطي على حوافي أظافرك لإبعاد البشرة عن الظفر. هذه الخطوة تساعد على جعل الظفر واضحاً، وبالتالي يمكن للأظافر الاصطناعية أن تكون بالتساوي مع الأظافر.





4- حضّري الأظافر الاصطناعية:

الأظافر الاصطناعية

قبل لصق الأظافر، يجب عليك أوّلاً التأكد من أنّ هذا الظفر الاصطناعي يتناسب مع طول وعرض ظفرك الطبيعي، وذلك يكون عبر عرضه على الظفر بدون الغراء. يجب أن تمتد الأظافر الاصطناعية على كافة الأظافر الطبيعية، ومن ثم ضعي الأظافر الاصطناعية العشرة بالترتيب بدءاً بالخنصر، الخاتم، المتوسط، المؤشر والإبهام على كلّ يد.

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5- وضع الغراء وإلصاق الأظافر:

إلصاق الأظافر

ضعي الغراء الخاص على الجزء الخلفي من الأظافر الاصطناعية، باستخدام حركة دوامات صغيرة، لتطبيقه بالتساوي، وتأكدي من وضعه على المسافات التي ستغطي الأظافر الطبيعية فقط.

اضغطي على الحافة اليمنى من الأظافر الاصطناعية على الحافة اليمنى من الظفر الحقيقي، بحيث أنّ قاعدة الظفر الاصطناعي تكون هي الأقرب على البشرة. لفي بلطف بقية الأظافر على الظفر باستخدام الضغط الناعم لإزالة أي فقاعات من الهواء. اضغطي على أسفل الأظافر لمدة 15 ثانية لتثبيت الظفر. مرري قطعة من القطن حول حافة الظفر، لإزالة الغراء الزائد.

اتركي اليد الأولى التي وضعت عليها الأظافر الاصطناعية لتجفّ من الغراء لمدة 30 دقيقة، ثم كرّري العملية نفسها على اليد الثانية.





7- تحديد شكل الأظافر:

تحديد شكل الأظافر

استخدمي المبرد لصنع الشكل الذي تريدينه، ولكن طبعاً بعد أن يكون الغراء قد جفّ كلياً عن الأظافر.

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