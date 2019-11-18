البني أبرز ألوان المناكير في الشتاء... اختاري الأجمل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 نوفمبر 2019 07:43 مساءً - دائماً ما يتفوق اللون البني على غيره من الألوان، خلال الشتاء، وخصوصاً في ما يتعلق بألوان المناكير، فهو لون شتوي بامتياز ويتناسب وألوان البشرة بمختلف درجاتها، كما أنه يتناغم مع الإطلالة الشتوية التي تطغى عليها إجمالاً الألوان الداكنة. بالتالي، سيكون طلاء الأظافر البني الخيار المثالي هذا الشتاء، لذلك سنعرفك في هذا المقال الى أفضل ألوان المناكير البني وأنواعه، لتختاري من بينها ما يناسبك.



Sally Hansen Color Therapy Nail Polish in Haute Stone

يتميز هذا المناكير بلونه البني الداكن، الذي يناسب كثيراً ذوات البشرة الفاتحة، فهو لون دافئ ملائم لكل الأوقات، ويضفي على أظافرك أناقة ورقياً. فمهما كان طول أظافرك، لا تترددي في تزيينها بالمناكير البني الداكن من علامة Sally Hansen.

مناكير بني من Sally Hansen

Yves Saint Laurent La Laque Couture in Marron Sulfureux

إن المناكير البني هذا هو واحد من مجموعة الخريف لطلاء الأظافر من علامة إيف سان لوران، وقد صُمم ليضفي على أظافرك مظهراً أنيقاً. كما أن تركيبته طويلة الأمد تشتمل على مواد تقوي وترطب وتحمي الأظافر من الجفاف خلال فصل الشتاء، فضلاً أن فرشاته مصممة لتطبيق المناكير بكل سلاسة وسهولة.

مناكير بني من Yves Saint Laurent



Chanel Le Vernis Longwear Nail Colour in Opulence

قد تظنين للوهلة الأولى أن لون هذا المناكير من علامة شانيل، هو اللون البني الكلاسيكي، لكن سرعان ما تتأكدين من أنه مزيج رائع من الألوان شكلت في ما بينها لوناً بنياً منعشاً وحيوياً، يجمع الوردي والأخضر والذهبي... فلا تترددي في تجربته خلال هذا الشتاء.

مناكير بني من شانيل



Essie Nail Polish in Rust Worthy

يتميز هذا المناكير من علامة Essie، بلونه البني الميتاليك المائل الى البرتقالي، الذي يعد من أفضل الألوان لموسم الخريف والشتاء، وهو سيوفر لأظافرك تغطية مثالية لامعة وخالية من العيوب.

مناكير بني من Essie

Smith & Cult Nail Polish in Mannequin Moves

يندرج لون المناكير هذا من علامة Smith & Cult، ضمن لائحة الألوان البنية الرائجة جداً خلال هذا الموسم، فهو مزيج بين البني الفاتح والبني الداكن، ما يجعله مكملاً مثالياً لملابس الشتاء والخريف.

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مناكير بني من Smith & Cult

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