تسريحات مبتكرة للشعر القصير من وحي النجمة فيبي وولر بريدج

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 نوفمبر 2019 07:43 مساءً - النجمة البريطانية فيبي وولر بريدج، لفتت الانظار في مسيرتها المميزة وذلك بفضل اعمالها وأدائها التمثيلي الرائع. وكان لافتا تصدرها اغلفة عدد من المجلات العالمية واطلالاتها التي تميّزت بالبساطة وبتسريحات مبتكرة بالشعر القصير التي تعيدنا بالذاكرة الى أسلوب راج في عشرينات القرن الفائت. لصاحبات الشعر القصير الباحثات عن تسريحات مميزة إنما بسيطة ومفعمة بالحيوية، يمكنكنَّ استلهام عدد من الاطلالات من وحي النجمة البريطانية فيبي وولر بريدج.



في هذا الالبوم المميز، نعرض عددا من أبرز اطلالات الممثلة، المنتجة فيبي وولر بريدج بالشعر القصير:



1. تسريحات يومية:



هناك العديد من التسريحات اليومية التي اعتمدتها هذه النجمة وتعتبر من التسريحات التي تلائم السيدة العاملة كما الشابة الجامعية.



• تسريحة الكاريه القصير: صحيح ان هذه القصة ليست جديدة، إنما اطلت فيبي وولر بريدج بقصة متعددة الطبقات على نحو أضاف الى شعرها الخفيف والناعم بعض الحجم. تسريحة عملية وبسيطة، تبرز ملامح الوجه. كما تمنح السيدة اطلالة واثقة.

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تسريحة الكاريه القصير



• تسريحة الشعر المبلل المردود الى الخلف: تسريحة تشي بالكثير من الذوق الرفيع وبالتخلي عن المبالغة. اختارتها النجمة فيفي وولر بريدج مع فستان مزدان بتفاصيل الازهار الكبيرة وبياقة عالية، وذلك لكي ترسي توازنا مع ملابسها التي تحتوي على ملامس وأحجام بارزة للازهار.



2. تسريحات للمناسبات:



لطالما اعتبر الشعر الطويل مرادفا للانوثة والمناسبات الكبرى، إنما تسريحات كثيرة بالشعر القصير اعتمدتها هذه النجمة على السجادة الحمراء ولاقت نجاحا وترحيبا كبيرين.



• تسريحة البيكسي: اللافت في تسريحة البيكسي التي اختارتها فيبي وولر بريدج انها نسّقتها مع غرة أمامية جانبية وطويلة نوعا ما. هذا ما سمح لها بإضافة القليل من الويفي الى شعرها القصير، ما عكس لمسة من الانوثة والجرأة والرومانسية في آن واحد.

تسريحة البيكسي



• تسريحة الشعر المنخفض: في إحدى اطلالاتها على السجادة الحمراء، اختارت فيبي وولر بريدج تسريحة لطيفة ومفعمة بالانوثة عبر عمل كعكة منخفضة مع رد الغرة الامامية الى الخلف وعمل ضفيرة ناعمة الى جهة واحدة.

تسريحة الشعر المنخفض

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