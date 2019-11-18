كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 نوفمبر 2019 07:43 مساءً - من يصدق أن منى زكي تحتفل اليوم بعيد ميلادها الـ 43 فمن يراها يعتقد أنها شابة في الثلاثين من عمرها، حيث أنها نجحت على مر السنوات في الحفاظ على تألقها في مختلف المجالات، إن كان في مجال التمثيل أو المظهر الخارجي أو الأناقة وغيرها، بل وأنها تعمل على تطوير نفسها بشكل مستمر، وهذا ما يجعلها تبدو مثل النجمات الشابات في مقتبل العمر.

تعتبر منى زكي احدى أشهر نجمات الوطن العربي، ولها قاعدة جماهيرية كبيرة. وفي السنوات الأخيرة أيضاً أثبتت أنها أيقونة من أيقونات الموضة ودخلت قائمة النجمات الأكثر أناقة لعدد كبير من المرّات. واليوم، وبمناسبة عيد ميلادها الـ 43 جمعنا بالصور أبرز إطلالاتها التي تألقت بها عبر السنوات.



منى زكي في فستان أسود قصير

اطلالة عصرية في فستان أسود قصير





الفساتين القصيرة تناسب منى زكي كثيراً وتناسب أسلوبها الشبابي في الموضة. ومؤخراً، وفي إحدى المناسبات التي تم تكريمها بها في دبي، شاهدناها وقد اختارت فستانا مميزا قصيرا باللون الأسود من دار سانت لوران Saint Laurent قصته بسيطة، ومزين من الخلف بشريطة كبيرة. وقد نسقت معه حذاء بكعب عال باللون الأصفر، أضافت من خلاله لمسات لافتة على الإطلالة.





جمبسوت باللون البنفسجي اختارته منى زكي

جمبسوت باللون البنفسجي اختارته منى زكي



الجمبسوت موضة رائجة منذ عدة مواسم، وقد شاهدنا الكثيرات من النجمات العربيات وقد استبدلن خياراتهن في فساتين السهرة بأُخرى في الجمبسوت، ومنهن منى زكي التي تألقت في أكثر من مناسبة في الجمبسوت، ومنها هذه الإطلالة المميزة في مهرجان الجونة هذا العام، حيث اختارت جمبسوت باللون البنفسجي بقصة الكتف الواحد ومزين بالكشكش من الأعلى. وقد نسقت معه حقيبة كلاتش باللون الفضي ومجوهرات لافتة.





فستان من التول الأسود تألقت به منى زكي

اطلالة مميزة لمنى زكي في فستان من أوسكار دي لا رينتا





هذه الإطلالة من الأجمل لـ منى زكي خلال مسيرتها الفنية وحتى الآن، وقد اختارت فيها فستان سهرة من التول باللون الأسود من أوسكار دي لا رينتا Oscar de la Renta بتصميم مستوحى من الخمسينيات مع قصة الكورسيه من الأعلى والتنورة المنفوشة. وقد نسقت معه مجوهرات ناعمة، أضافت من خلالها لمسات مميزة على اللوك.



في عيد ميلاد منى زكي الـ 43 شاهدي أبرز إطلالاتها التي تألقت بها عبر السنوات، في فساتين سهرة وتصاميم لافتة، واختاري الإطلالة الأجمل برأيك.