عبايات مخصّرة لإطلالتك الرشيقة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 نوفمبر 2019 07:43 مساءً - موضة العبايات المخصرة، والتي تعتمد على رباط الخصر أو الحزام، يفضلها الكثير من الفتيات، فمن منا لا تحب أن تظهر بإطلالة أنيقة تعتمد على إبراز الخصر، ويبدو الجسم بمظهر أنثوي جذاب؟

ولهذا اخترنا لك اليوم موديلات عبايات مخصرة، لإطلالتك الرشيقة، لتختاري منها الأنسب لك.

العباية النود الفاتحة مع حزم الخصر

العباية النود الفاتحة مع حزم الخصر





العبايات النود مازالت رائجة بشكل كبير، تمنح الصبايا إطلالة هادئة وبسيطة، وتبرز كذلك لون بشرتك أيا كانت، خاصة صاحبات البشرة الخمرية، كحال غالبية الصبايا بعالمنا العربي.

وإليك هذا الموديل من mahaghalayini للعباية النود بدرجات البيج والكريمي الأوف وايت، وحزام الخصر العريض نسبيا، يمكنك تنسيق معه حجابك الكريمي، وصندل أو شوز بيج.

العبايه البليسيه المكسرة مع حزام الخصر الأمامي

العبايه البليسيه المكسرة مع حزام الخصر الأمامي





أما هذا الموديل للعباية المكسرة المخصرة من qabeela.biz فتصميمها مختلف قليلا، فهو ضيق من ناحية الخصر مع رباط أمامي فقط، وهي مناسبة للصبايا الممتلئات أو صاحبات الوزن المتوسط، يمكنك اعتمادها لإطلالة أنيقة ورشيقة، مع حجاب أبيض لإطلالة محايدة.

العباية السوداء اللامعة مع رباط الخصر المكشكش

العباية السوداء اللامعة مع رباط الخصر المكشكش





رباط الخصر المكشكش في العبايات صيحة يعتمدها المصممون لكي تناسب العباية كل أجسام الصبايا، كهذا الموديل من rs__abayaa، فالرباط المطاطي يتيح لك ضبط المقاس حسب خصرك، وبكل الأوقات سوف تحصلين على اللوك الرشيق.

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العباية مع الأزرار الأمامية ورباط الخصر

العباية مع الأزرار الأمامية ورباط الخصر





عادة ما تكون العبايات ذات الأزرار الأمامية، المستوحاة من تصميم المعاطف الطويلة، تحتاج إلى رباط أو حزام الخصر، المهم أن تبرزي الخصر، حتى يبدو الجسم بشكل الساعة الرملية، وهو الشكل الأكثر أنوثة الذي تبحث عنه كل الصبايا.



بهذا الألبوم أخبرينا أي الموديلات أعجبتك أكثر للعبايات المخصرة.

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