فساتين سهرة لذوات البشرة السمراء من داليا مبارك

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 نوفمبر 2019 07:43 مساءً - اشتهرت المغنية السعودية داليا مبارك في الخليج العربي، منذ أن اقتحمت العالم الفني، وظهرت لجمهورها في أغنية "قلبت الطاولة"، التي حقَّقَت أكثر من 10 ملايين مشاهدة عبر اليوتيوب، كما أنها لاقت تشجيعًا كبيرًا من والدها؛ حيث برزت موهبة الغناء لديها في عمرٍ مبكّر، وكان لها مشاركات مستمرة أثناء مراحل الدراسة وفي الحفلات العائلية، وشاركت في أوبريتات عدة وهي في الرابعة عشرة من العمر، واستطاعت الترشح لأن تكون ضمن المواهب المشاركة في أول مواسم برنامج اكتشاف المواهب "آرابز غوت تالنت"، لكنّ وفاة والدها لاحقًا حرمها من الذهاب إلى بيروت، فقررت بعد سنوات أن تتعلم أصول الموسيقى في أحد المعاهد المتخصصة في دبي.

وتميزت داليا بالعديد من الفساتين الأنيقة والتصاميم المختلفة الرائعة في حفلاتها ومناسباتها الخاصة، لذا استوحينا لكِ أحدثَها لتختاري منها ما يناسب ذوقكِ ومناسباتكِ المختلفة.

فساتين سهرة من داليا مبارك





ظهرت داليا مبارك بـ فستان أبيض بتصميم ضيق ومزين بالنقوش اللامعة والريش في الأعلى، ويتسع من الأسفل بتصميمه الناعم والأنيق، ونسَّقت فستانًا أصفر منفوشًا مزيَّنًا بأوراق شجر من القماش نفسه، وارتدت فستانًا واسعًا باللون الأبيض مزينًا بزهور زرقاء بطريقة أنيقة وأنثوية، وتجمَّلَت بفستان أزرق منفوش بأكمام طويلة، وزُيِّنَ من الأطراف وبالحزام باللون الأسود، وتألقت بفستان آخر أبيض مزيَّن بالأخضر وبوشاح طويل.

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داليا بإطلالة مزينة بالريش

فساتين سهرة من داليا مبارك

كما أطلَّت بفستان مميز باللون السكري بتصميم الأميرات، وبقصة رائعة ومختلفة في الكتف، واختارت فستانًا فوشيا بأكمام طويلة وبقماش شفاف مزيَّن في الكتف، وتزينت بفستان أبيض بزهور حمراء وريش أخضر، خلال آخر حفلاتها في المملكة العربية السعودية. ولاطلالة أخيرة جمعت الأناقة والفخامة، ظهرت داليا بفستان أسود منفوش مزين بزهور بيضاء بـ حزام خصر لامع.

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