ريهانا في إطلالات مميزة بالرغم من ازدياد وزنها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 نوفمبر 2019 07:43 مساءً - ريهانا Rihanna من النجمات العالميات المثيرات للجدل، وأخبارها دائماً ما تتصدر عناوين الصحف، وإطلالاتها غالباً ما تتحدث عنها جميع مواقع الموضة. ومؤخراً لاحظنا زيادة في وزنها وعلى ما يبدو إنها سعيدة بهذه الزيادة وثقتها بنفسها لم تتزعزع، وأكبر دليل على ذلك خياراتها في الموضة، حيث أننا مازلنا نراها في أجرأ الإطلالات. ومؤخراً وفي عدد من المناسبات شاهدنا ريهانا Rihanna وقد اعتمدت تصاميم أزياء مميزة ولافتة، بالرغم من زيادة وزنها. واليك بعض الأمثلة:



ريهانا في فستان ميدي باللون الأبيض

ريهانا في اطلالة أنيقة اعتمدتها في فستان باللون الأبيض





مؤخراً، وفي أحدث إطلالات ريهانا شاهدناها وقد تألقت في إطلالة كاملة باللون الأبيض، كانت عبارة عن فستان ميدي بقصة ضيقة من دون أكمام من الجلد من اليكس بيري Alex Perry نسقت معه حقيبة يد أنيقة بحجم صغير، وصندل كعب عالٍ، وأكملت اللوك بالكثير من المجوهرات الماسية البراقة البارزة.



فستان جلد نمر تألقت به ريهانا

فستان جلد نمر



إطلالة لافتة أيضاً رصدناها لـ ريهانا Rihanna مؤخراً حيث اعتمدت فيها فستانا بنقشة جلد النمر، الذي مازال رائجا جداً هذا الموسم بقصة الكتف الواحد، اختارته من سانت لوران Saint Laurent وقد نسقت معه جزمة عالية من الجلد باللون العنابي، ومجوهرات ذهبية مميزة.





تنسيق حيوي اعتمدته ريهانا

لوك جريء باللون الفوشيا اعتمدته ريهانا





لأحد المشاوير المسائية، شاهدنا ريهانا Riahanna وقد اختارت لوك شبابيا بألوان حيوية من Jacquemus وكان عبارة عن بنطلون بقصة أرجل واسعة باللون البيج، نسقت من فوقه فستان ماكسي باللون الفوشيا، واختارت مع اللوك صندل كعب عالٍ أحمر وزينته بمجوهرات ماسية فاخرة.

ريهانا بالرغم من ازدياد وزنها تتألق في إطلالات مميزة في مختلف المناسبات. شاهدي الصور وأخبرينا رأيك بهذه الإطلالات، وهل تعتقدين أنها ناسبت قوامها الممتلئ؟