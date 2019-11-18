عبايات سوداء خليجية من أشهر الماركات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 نوفمبر 2019 07:43 مساءً - العباية السوداء الخليجية، من الموديلات الأساسية الموجودة في خزانة الصبايا بالعالم العربي، فهذا اللون الفخم يناسب كل الصبايا وكل الأوقات، حسب موديل العباية.

لهذا تعتمد ماركات العبايات على موضة العبايات السوداء بشكل كبير، وقد اخترنا لك أجددها اليوم لتعتمدي منها ما يناسبك.





العباية السوداء مع تطريزات الريش على الأكمام

العباية السوداء مع تطريزات الريش على الأكمام





هذا الموديل الكلاسيكي الجذاب للأكمام المنفوشة من 1.0.9 مع تطريزات الريش البسيطة، واللمسة اللامعة يجعلك ترتدينها في كل أوقاتك، فهي فخمة ومترفة يمكن أن تعتمديها في النهار، ومع تنسيق الكعب العالي المرصع بالكريستال، يمكن أيضا أن تختاريه لإطلالتك في المساء.

عباية سوداء عملية تناسب كل أجسام الصبايا

عباية سوداء عملية تناسب كل أجسام الصبايا





هذا الموديل من abaya_zein_25 من التصاميم المميزة والعملية، فموديلها الواسع يناسب كل أجسام الصبايا، وكذلك كل الأعمار، كما أنه لا يضيف لك عمرا على الإطلاق، يمكنك اعتمادها أثناء الذهاب إلى العمل مع الحقائب كبيرة الحجم.



العباية الجينز المفتوحة بلمسة شبابية

Advertisements

العباية الجينز المفتوحة بلمسة شبابية





من الموديلات المختلفة أيضا للعبايات السوداء ، موضة العبايه الجينز من samia fd، مع تصميم الجيوب الخاصة بالجاكيت الجينز على العباية، مناسبة أكثر للشابات، سواء للجامعة أو بأوقات التسوق أو المشاوير مع الصديقات.





العباية السوداء مع التصميم المنفوخ وتطريز ذهبي

العباية السوداء مع التصميم المنفوخ وتطريز ذهبي





لفتنا هذا الموديل للعباية السوداء ذات التصميم المنفوخ البسيط من helina abaya مع التطريزات الذهبية على منطقة الصدر، والتي أضافت لمسة مترفة وأنيقة للعباية، للصبايا صاحبات الذوق المترف، من الممكن أن تعتمديها في المساء مع حجاب ذهبي، وكعب عالٍ أسود، وكلتش ذهبي، لإطلالة غاية في الفخامة.

اقرأ أيضاً:

عبايات خريف 2019 من مدونات الموضة الخليجيات

أزياء عبايات ستان شتوية فخمة

سر اختيار المدونات لأحذية الميول مع تصميمات العبايات