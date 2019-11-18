جاكيت الدنيم لإطلالة عصرية جذابة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 نوفمبر 2019 07:43 مساءً - تحتاج الإطلالات العصرية التي نختارها في أيامنا العادية إلى الكثير من الانتباه، فهي لا تقل أهمية عن الإطلالات الرسمية التي عادة ما يختار لها الشاب البدلة الرسمية.

ولكن يجب الانتباه إلى أهمية إعطاء الأولوية والانتباه الكامل في انتقاء الأزياء إلى الإطلالة الكاجوال، التي ترافق الشاب بشكل يومي والتي لا يملك الوقت الكافي للتفكير فيها مثل الإطلالة الكلاسيكية الرسمية التي عادة ما تترافق مع وقت طويل لاختيارها.

وعلى هذا الأساس قررت دور الأزياء العالية أن تقدم يد المساعدة وتخلصك من الحيرة والتشتت، وذلك بتقديم جواكيت من الدنيم الجذاب والعصري لشتاء 2020، جاءت بتصاميم متنوعة ومختلف كما تعددت الألوان لتختار منها ما يناسبك.



جاكيت من Balenciaga

جاكيت من الدنيم الفاتح بتصميم كلاسيكي وتقليدي من Balenciaga



في حال كنت تبحث عن إطلالة بسيطة وسريعة يومياً، فبالتأكيد سيقع خيارك على هذا الجاكيت الأنيق من Balenciaga الذي جاء من الدنيم الأزرق الفاتح الكلاسيكي، من دون أي تطريز أو إضافات أخرى، حيث يمكنك اختياره مع جميع قطع الملابس، بشرط ألّا يكون السروال من نفس لونه.



جاكيت من Givenchy

جاكيت من الدنيم الأسود الأنيق مع سحاب باللون الفضي من Givenchy



بالطبع لا يمكن التخلي عن اللون الأسود في الإطلالات الشتوية على اعتبار أنه سيّد الألوان الشتوية وأفضلها بامتياز خاصة عند الشباب.

ولذلك قدمت دار Givenchy جاكيت من الدنيم الأسود بتصميم مميز ولافت، حيث جاء ضيق على الأكمام وفي الأسفل ليمنحك حجماً كبيراً، كما تميز بالسحاب الفضي الذي أعطاه رونقاً مميزاً ومختلفاً عما اعتدنا على رؤيته، ناهيك عن تصاميم الأجياب الغريبة التي جاءت على شكل سحاحيب فضية اللون أيضاً.



جاكيت من Burberry

جاكيت من الدنيم بتصميم مميز مع جيب من الجلد البني من Burberry



كعادتها تقدم دار Burberry تصاميم أنيقة ولافتة لا تخلو من لمستها التي تميزها والتي عادة ما تكون باللون البني الذي تختاره الدار مع مختلف قطعها.

وعلى هذا الأساس لفت نظرنا الجاكيت من الدنيم الغامق، الذي حُدد في مختلف أجزاءه بخيطان ذهبية اللون، ناهيك عن أن أحد أجيابه جاء من قماش الجلد البني الذي طُبع عليه اسم دار Burberry بشكل لافت ومميز.

ننصحك باختيار هذا الجاكيت مع الإطلالات التي تجمع العصرية بالكلاسيكية.

ما هي قواعد تنسيق ألوان الملابس؟

الإسكارف المثالي للشتاء.. كيف تختار المناسب لإطلالة العمل؟