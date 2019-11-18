اكسسوارات زهرية لإطلالة مفعمة بالأنوثة

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 نوفمبر 2019 07:43 مساءً - على الرغم من أن السيدات يخترن في الكثير من الأوقات ألوان متنوعة ومتعددة تليق بالمناسبة التي سيحضرونها أو بالإطلالة، إلّا أنه يبقى للون الزهري الأفضلية الكبرى لدى الكثيرات خاصة عندما يتعلق الأمر بقطع الاكسسوارات.
فقد استطعنا أن نلاحظ من خلال جولة قمنا بها على أجمل قطع الاكسسوارات لشتاء 2020 أن المصممين العالميين لا يمكن أن يقدموا مجموعاتهم من دون اكسسوارات زهرية، سواء كانت في الأحذية أو الأوشحة أو القبعات أو الحقائب أو غيرها.
ولعلّ اللون الزهري سيناسب بشكل مؤكد إطلالات هذا الشتاء، فهو واحد من الألوان الترند لهذا الموسم، بتدرجاته المختلفة.
سكارفات باللون الزهري
فصل الشتاء هو الفصل الذي يحتاج منك الكثير من التفكير قبل اختيار إطلالاتك وملابسك، خاصة وأنه يتوجب عليك الجمع بين الدفء والأناقة، وما من شيء يمكن أن يؤمن هذا الأمر أكثر من السكارفات الشتوية الدافئة التي تمنحك لوك مميز.
ولذا برزت السكارفات باللون الزهري بشكل كبير في مجموعات العديد من الدور العالمية، حيث لفت نظرنا سكارف من Valentino جاء باللون الزهري الفاتح مع نقشات بيضاء ناعمة للحرف الأول من اسم Valentino. أما Burberry فقد قدمت سكارف تداخلت فيه ألوان البني والأبيض مع الزهري بشكل أنيق ولافت
حقائب رسمية زهرية
بالطبع بإمكانك اختيار حقائب رسمية بألوان تقليدية وكلاسيكية كالأسود والفضي والذهبي، لكن إذا كان بإمكانك أن تظهري بإطلالة مميزة مع حقيبة رسمية زهرية فما المانع؟
ولأننا أُعجبنا بالحقائب الزهرية الرسمية ننصحك بتجربة هذه الحقيبة من Gucci التي جاءت من الجلد مع حزام باللون الذهبي الأنيق، أو اختاري الحقيبة من Miu Miu اذا كنت تميلين للون الفضي، حيث تميزت بشعار الماركة المرصع بحبّات اللؤلؤ الأنيقة.
وبالطبع بإمكانك تزين إطلالاتك ومنح نفسك أجمل طلّة مع الأحذية ذات اللون الزهري الجذاب، أو اختيار نظارات شمسية بعدسات زهرية أو بإطارات من هذا اللون الأنثوي الأنيق.
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