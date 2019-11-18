شاهد| فيديو أشعل السعودية لما فعله أب مع ابنته في الشارع!

تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي، فيديو، أثار ضجةً واسعة، لأبّ سعودي يضرب ابنته بوحشية في الشارع.

وبحسب مغرّدين، فإنّ الأب قام بضرب ابنته أمام مدرستها بعنف دون معرفة السببـ وطالبوا بمحاسبته على فعلته التي أثارت غضباً واسعاً.

واعتبر مغردون أن ضرب الأبّ لابنته بهذه الطريقة وفي هذا العمر “جهل وتخلف” مهما كان السبب.

وفي أعقاب انتشار الفيديو وما أحدثه من ضجة كبيرة بمواقع التواصل، ذكرت “هيئة حقوق الإنسان في السعودية” على حسابها الرسمي بـ”تويتر” إنها رصدت الفيديو المتداول لمعنف ابنته وقد باشرت الهيئة اتخاذ الإجراءات النظامية مع الجهات المختصة، والعمل على تنفيذ ما تضمنته الأنظمة ذات العلاقة ومن أبرزها نظام الحماية من الإيذاء ونظام حماية الطفل.

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