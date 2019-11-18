مزاد لشراء الفستان الأشهر للأميرة ديانا ديسمبر المقبل (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بسمة مشالي:

عُرفت الأميرة الراحلة ديانا بذوقها الفريد والراقي في اختيار أزيائها، كان من أبرز إطلالاتها الفستان الأزرق المميّز الذي ارتدته يوم رقصت مع جون ترافولتا عام 1985 في البيت الأبيض.

وبعد مرور أكثر من ثلاثون عاما؛ عرض هذا الفستان الذي حمل توقيع فيكتور إدلشتاين اليوم للبيع بسعر 350,000 جنيه إسترليني. وفي يونيو 1997، قبل شهرين فقط من وفاتها، قامت ديانا بعرضه بالمزاد العلني، وبيعه بمبلغ 420.000 جنيه إسترليني بهدف جمع الأموال للجمعيات الخيرية التي تواجه الإيدز، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

في حينها اشترته سيدة الأعمال مورين دونكل، وأبقته حتى أفلست في عام 2011. ثم في مارس 2013 تم بيعه مقابل 240 ألف جنيه إسترليني لرجل بريطاني، كان قد اشتراه كهدية لزوجته، بحسب ما نشرته "ديلي ميل" البريطانية.

اليوم تقدمت لشراء الفستان شركة Kerry Taylor Auctions في لندن، ووضعت مقدم شراء بقيمة 350 ألف جنيه إسترليني، وذلك بالمزاد الذي سفتح يوم 9 ديسمبر.