محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بسمة مشالي:
عُرفت الأميرة الراحلة ديانا بذوقها الفريد والراقي في اختيار أزيائها، كان من أبرز إطلالاتها الفستان الأزرق المميّز الذي ارتدته يوم رقصت مع جون ترافولتا عام 1985 في البيت الأبيض.
وبعد مرور أكثر من ثلاثون عاما؛ عرض هذا الفستان الذي حمل توقيع فيكتور إدلشتاين اليوم للبيع بسعر 350,000 جنيه إسترليني. وفي يونيو 1997، قبل شهرين فقط من وفاتها، قامت ديانا بعرضه بالمزاد العلني، وبيعه بمبلغ 420.000 جنيه إسترليني بهدف جمع الأموال للجمعيات الخيرية التي تواجه الإيدز، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
في حينها اشترته سيدة الأعمال مورين دونكل، وأبقته حتى أفلست في عام 2011. ثم في مارس 2013 تم بيعه مقابل 240 ألف جنيه إسترليني لرجل بريطاني، كان قد اشتراه كهدية لزوجته، بحسب ما نشرته "ديلي ميل" البريطانية.
اليوم تقدمت لشراء الفستان شركة Kerry Taylor Auctions في لندن، ووضعت مقدم شراء بقيمة 350 ألف جنيه إسترليني، وذلك بالمزاد الذي سفتح يوم 9 ديسمبر.
كانت هذه تفاصيل خبر مزاد لشراء الفستان الأشهر للأميرة ديانا ديسمبر المقبل (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.