أكدت دار الإفتاء المصرية أنّ الزوجة التي يهجرها زوجها فترة طويلة عليها التحلي بالصبر، وإن لم تستطع ذلك فليس عليها حرج إذا انفصلت عن زوجها.
وردّ أحد شيوخ دار الإفتاء المصرية في فيديو عبر الحساب الرسمي لدار الإفتاء، على سؤال سيدة هجرها زوجها 3 سنوات، قائلا: "يا تصبري يا تطلقي".
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. الإفتاء لسيدة يهجرها زوجها منذ 3 سنوات: يا تصبري يا تطلقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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