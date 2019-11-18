فيديو.. الإفتاء لسيدة يهجرها زوجها منذ 3 سنوات: يا تصبري يا تطلقي

أكدت دار الإفتاء المصرية أنّ الزوجة التي يهجرها زوجها فترة طويلة عليها التحلي بالصبر، وإن لم تستطع ذلك فليس عليها حرج إذا انفصلت عن زوجها.

وردّ أحد شيوخ دار الإفتاء المصرية في فيديو عبر الحساب الرسمي لدار الإفتاء، على سؤال سيدة هجرها زوجها 3 سنوات، قائلا: "يا تصبري يا تطلقي".