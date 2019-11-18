الإفتاء لرجل تمنعه زوجته عن حقه الشرعي: اتجوز عليها أحسن ما تروح تصاحب

علق أحد شيوخ دار الإفتاء المصرية، على سؤال شخص بحقه في الزواج على زوجته سرا، لأنّها تمنعه عن حقه الشرعي، بحجة الإجهاد من الأعمال المنزلية.

وقال شيخ الإفتاء: "اسمعوا يا بنات حواء، شوفوا امتناع الزوجة عن زوجها يجعله يتطلع للزواج من أخرى، وحرام امتناع الزوجة عن زوجها دون عذر شرعي، والتعب والإجهاد لا يكون كل يوم".

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وأكد شيخ الإفتاء عبر الحساب الرسمي للإفتاء على يوتيوب، أنّ الرجل يحق له الزواج على زوجته حال امتناعها عنه، ولا لوم عليه.

وأضاف: "اتجوز محدش هيلومك، أمال تروح تصاحب، اتجوز ما دام هي ممتنعة وشغل البيت تاعبها، روح أتجوز واحدة شغل البيت مش تاعبها، وده مش تحريض للرجال إنهم ميكونوش أوفياء لنسائهم، ده صيانة للمجتمع من العلاقات المحرمة".

وتابع: "أصل أنا لو مكنتش واقعي وقولتله روح اتجوز لو يأست من صلاح مراتك الراجل هيكون ضعيف، وإما هيستسلم لمشاهدة الأفلام الإباحية أو هيعمل علاقات عابرة محرمة وما أسهلها وما أيسرها".

ولفت إلى أنّ منع الرجل في هذه الحالة من الزواج يفتح الباب للفسق والرذيلة، والشرع فتح باب للحلال، متابعا: "ما دفع الرجل للالتفات إلى الزواج الثاني هو زوجته الأولى، كل واحدة تحافظ على زوجها".