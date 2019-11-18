سارة نخلة عن تواجدها بمحكمة الأسرة: صدقيه لما يقولك هوديكي أماكن عمرك ما روحتيها

بطريقة ساخرة، علقت الفنانة، وملكة جمال سوريا السابقة، سارة نخلة، على تواجدها اليوم، داخل بلاط محكمة الأسرة، للانتهاء من إجراءات الطلاق من زوجها الفنان الشاب أحمد عبد الله محمود.

ونشرت "نخلة" عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "من كتر حبه ليا طلع حاجزلي مكان حلو قوي بس عشان تصدقيه لما يقولك هوديكي أماكن عمرك ما روحتيها ادعوا لي اخلص بقا".

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الحبس سنتين للفنان أحمد عبد الله

وقضت محكمة جنح أكتوبر، مؤخرًا، قرار بحبس الفنان أحمد عبدالله محمود، نجل الفنان الراحل عبدالله محمود، لمدة عامين، لإدانته بخيانة الأمانة، في الدعوى المقامة ضده من زوجته السابقة الفنانة السورية سارة جهاد نخلة.

وكانت ذات المحكمة أصدرت حكما غيابيا بمعاقبة أحمد عبدالله، بالحبس لذات المدة، ثم قام بعمل معارضة على الحكم، وصدر بحقه الحكم المتقدم "حضوريا".

وقال المحامي عاصم قنديل، دفاع سارة نخلة، لـ"الوطن"، إن الحكم الصادر لصالح موكلته حضوريا، وحضور "أحمد عبد الله" الاستئناف أصبح وجوبيا.

من جانبه، قال المحامي شعبان سعيد، دفاع "أحمد عبدالله"، إنه سيتقدم باستئناف على الحكم الصادر اليوم، خلال 10 أيام.