زوجة شادي الأمير لـ"هن": مرمتش عيالي.. وأبوهم مش عاوز يسجل ابنه الصغير باسمه

ردت سها السيد درويش، زوجة المغني الشعبي، شادي الأمير، على صورة أطفالها المتداولة، والتي أظهرت الأطفال على "سلم العمارة" بملابس غير مُهندمة، والذباب يطفوا على وجوههم، قائلة: "أنا مرمتش عيالي أنا ودتهم لأبوهم معييش فلوس اصرف عليهم، وبقالي 4 شهور مبدفعش إيجار عشان أبوهم مش بيبعتلي واتطردنا من الشقة".

وتابعت خلال حديثها لـ "هُن": "قلتله ادفعلي الإيجار، قالي منين ماليش دعوة، لحد ما اتطردنا من الشقة وكنا هنبات في الشارع، نزلت بالجلابية اللي عليا وديت العيال لعمهم (علي) وقلتله سيبهم لأبوهم عشان معناش مكان، وأنا هبات في الشارع، وفي الآخر اتفاجئت بالصورة اللي على النت، والناس بتشتمني".

وعن رفض "شادي" نسب ابنه الصغير، صاحب الـ4 أشهر، أكدت: "شادي طلع من السجن من سنة ونص من رمضان اللي قبل اللي فات، وأنا حملت بعدها بـ7 شهور، ولما قلتله أنا حامل، قالي سقطي، لما رفضت طلقني شفوي ومشي".

مستطردة: "كملت الحمل وخلفت ولما طلبته يجي يسجل الولد باسمه قالي بشرط تتنازلي عن القايمة والمؤخر، لما رفضت قالي أنا مش معترف بالعيل التاني ومش هسجله باسمي، ومالكيش عندي قسيمة طلاق".

وتابعت: "طلبت منه يعمل تحاليل وقلتله لو كلامي صح هحبسك، لكن لو كلامك إنت صح والواد مش ابنك، أنا هتنازلك عن كل حقوقي".

وعن كواليس الصورة المتداولة، أكدت الزوجة: "جارتي خبتهم عندها بعد ما صوروهم أنا مرمتهمش أنا ادتهم لعمهم يسلمهم لأبوهم".

وأوضحت: "لما اتطردنا روحت وسبتهم لعمهم، لاقيته بيتصل بيا يقولي (انتي هترمي لعيال في ملعبي) ولما شفت الصور جريت ملاقتهومش على السلم، واستأذنت صاحبة الشقة إني ادخل وكانت حاطة قفل على الشقة، حاولت اكسره، لاقيت جارتي بتتصل بالنجدة، لما النجدة جت، وجارتي بتفتح الباب، لاقيت ابني بيجري عليا، اتاريها مخبياهم جوة، بعد ما سمعت كلام جوزي وأخوه، وفهموها حاجة غلط، وقالتلي هديهوملك في القسم ولا النيابة، وفعلا كان معمولي ضبط وإحضار".

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وأضافت: "جارتي قالت أنا مكنتش فاهمة الحقيقة، وبناء عليه أنا هستلم عيالي من النيابة".

واختتمت السيدة متوعدة: "هقاضيه على تشويه سمعتي، غير إن إقامته منتهية أصلًا في البلد".

شادي الأمير يتبرأ من "أطفال السلم"

كان شادي صرح لـ "هن"، إنه لم يتوقع أن طليقته تترك الأطفال على السلم، قائلًا: "الواد التاني ده مش ابني، أنا مطلقها قبل ما تحمل فيه، ولحد دلوقتي مالهوش شهادة ميلاد".

وتابع: "قالتلي تعالى خد عيالك، لما مردتش عليها اتفاجئت إنها رمت الأطفال بجد من فيسبوك".

قصة تخلي أم وأب عن أطفالهما في طنطا

كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور قسم أول طنطا يفيد بورود بلاغ من سيدة، وبصحبتها الطفل الأول يدعى "شادي"، 4 سنوات، والثاني يدعى "يازن"، 5 أشهر، بوجود هذين الطفلين على سلم العقار.

وكانت خلافات عائلية، قد نشبت بين شادي الأمير، مطرب شعبي، وبين زوجته، وترك لها الطفلين لولا عناد الزوجة، فعاملته بالمثل وأخذت الطفلين وتركتهما أمام شقته الكائنة بشارع رياض غرابة آخر سور المطحن، ووضعتهما على قطعة من القماش، كي يواجهان مصيرا لا يعلمه سوى الله.

وتدخلت سيدة، "جارة مطرب الأفراح"، بأخذ الطفلين لديها بشقتها ورعايتهما، وتوجهت لقسم ثانِ طنطا لتحرير محضر 2555 إداري أول طنطا لسنة 2019، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق لسماع أقوال الزوجين في الحادث.

شادي الأمير يتبرأ من "أطفال السلم": أنا مطلقها والرضيع "مش ابني"