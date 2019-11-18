"أميرة" أول فتاة غير محجبة تنال منصب رئيس اتحاد طلاب دار علوم: تمسكوا بالحلم

كان حلمها منذ التحاقها بجامعة القاهرة، كلية دار العلوم، الاختلاف عن الآخرين، والتفوق دراسيًا بالإضافة إلى محاولة أن يكون لها تأثير ودور داخل الجامعة، وهو ما حدث مع الطالبة أميرة رمز الدين، بالفرقة الثالثة كلية دار علوم، بعد فوزها بمنصب رئيس اتحاد طلاب الكلية.

تقول أثناء حديثها لـ "هُن"، "اشتغلت في أكبر أسر بالكلية، وترأست لجان في الاتحاد الرياضي للجامعات، وزارة الشباب والرياضة، آمين مساعد لجنة ثقافية في سنة أولى، ونائب مقرر الإعلام والوعي بالكلية.

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وجاء وصولها لمنصب رئيس اتحاد الكلية بعد ترشحها عضو لجنة ثقافية وتصعدت لامين اللجنة ثم رئيس الاتحاد، وأيضًا لثقة زملائها فيها على إفادة الكلية بالكثير من الأنشطة.

لم يكن نجاحها خالٍ من الانتقادات كونها أول فتاة تتولى هذا المنصب غير محجبة، قائلة: "الزملاء الحاليين في الكلية كلهم بيدعموني لكن الانتقادات دي كانت من دفعات قديمة وده طبيعي لأني تاني رئيس اتحاد بنت في تاريخ الكلية، وأول فتاة مش محجبة".

ونصحت كل فتاة بضرورة التمسك بحلمها والسعى لتحقيقه، "لازم كل بنت تمسك في حلمها ومتسيبش حلمها لأي سبب من الأسباب ومش معنى إنك بنت إنك مش قد المسؤولية".