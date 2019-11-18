اتبعي قواعد الإتيكيت هذه لتبدي أكثر أناقة وجاذبية

ترغب كل النساء بأن تظهرن على أعلى مستوى من الرقة والأناقة، ليبرزن جمالهن في جميع المناسبات، ولهذا الغرض وضع فن الإتيكيت مجموعة من القواعد، بإمكانها جعل المرأة أكثر جاذبية.

وقال بيثينتي ساليناس، خبير الإتيكيت الإسباني ، أن هناك قواعد للتألق أمام الناس:

أول قاعدة هي طريقة المشي، التي تستوجب أن يكون الظهر مستقيما، مع إرخاء الكتف واعتدال القامة والرأس، والتركيز على النظر إلى الأمام

ثاني قاعدة هي طريقة الجلوس التي تستوجب استقامة الظهر وإلصاق الركبتين مع القدمين في اتجاه جانب المقعد أثناء الجلوس

ثالث قاعدة الضحك، فيجب عدم الضحك بينك وبين نفسك في حضور الآخرين، حتى لا يعتقدون أنها سخرية لهم.

القاعدة الرابعة تتمثل في وجوب انتظام الحركات، وذلك بعدم تحريك اليدين كثيرا أمام الناس أثناء التحدث وعد تحريك الشعر بكثرة

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القاعدة الخامسة هي تنسيق الملابس، فيجب أن تتناسق من حيث الشكل والموضة والألوان ليبعث لك ذلك الثقة في النفس.

القاعدة السادسة هي تجنب الخوف والارتباك، يجب أن تتمتعي بشخصية قوية وواثقة، حتى لا تتأثري بنظرات الآخرين المستفزة والتي تزعزع ثقتك بنفسك.

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