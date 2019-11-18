تعرفي علي أصول وقواعد إتيكيت مضغ العلكة وتناولها



إن كونك امرأة جميلة، جذابة وأنيقة فذلك بحد ذاته فقط لا يكفي بالطبع. فهناك العديد من الأمور الأخرى والتي يجب أن تتكامل في شخصيتك حتى تتألقي كشخص فريد ومميز في المحيط.



إن الأناقة والجمال وحدهما لا يكفيان، فالسلوك والتصرف برقي في الأماكن العامة والتحدث مع الآخرين بلباقة كل تلك وغيرها صفات عليك أن تتسمي بها.



فقد يتصرف البعض في بعض المواقف بطريقة قد يجدونها طبيعية إلا أنها مستفزة وغير مقبولة لدى الآخرين. لذلك فهناك بعض الأمور التي يجب عليك سيدتي أن تضعيها في الحسبان وأن تتقني التصرف بها حتى تعطي انطباع لطيف عن شخصيتك.



من هذه الأمور والتي قد تعكس شخصيتك وطريقة تصرفك دون أن تشعري هي مضغ العلكة وطريقة تناولها. والتي قد تمحو كل ما تتميزين به من أناقة وجمال إذا ما قمت بتناولها ضمن القوعد والأصول

إتيكيت مضغ العلكة:

احرصي عزيزتي على عدم مضغ العلكة في الأماكن والمناسبات العامة، وأماكن العمل.



تجنبي التحدث أثناء وجود العلكة في فمك، أو اللعب بها داخل الفم.



عندما تقررين التخلص من العلكة فلا تقومي برميها في الطريق، أو على صينية أمامك، أو لصقها على طرف صحن ما، بل احرصي على لفها بفوطة ووضعها جانباً.

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احرصي على عدم إصدار أي أصوات أثناء مضغ العلكة خصوصاً لدى وجودك مع الآخرين.

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