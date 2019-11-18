هذه أبرز صيحات أزياءِ العريس لعام 2020اختاري له الأجمل

يجري التركيز عادةً على كلّ ما يرتبط بالعروس، من صيحات الأزياء، الماكياج، وتسريحات الشعر، وغيره من التفاصيل، رغم أنّ العريس لا تقلّ إطلالته أهميّة عن عروسه.لذلك، سنعرف من خلال مجلة "برايدز" البريطانية، أبرز صيحات أزياء العريس لعام 2020من مصمّم الأزياء الرجاليّة والخبير "دومينيك تروبر":

البدلة 3 قطع

وفقًا لـ"دومينيك"، ستكون البدلة ذات الـ3 قطع، هي الأبرز والرائجة جدًا في 2020، وستكون التّصميمات مميّزة، أكثر من أيّ وقت مضى، ويُوصي بها "دومينيك" لأنّها تُضفي أناقة على إطلالة العريس.

الألوان الجريئة والمُشرقة

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صيحة مناسبة للرجل العصري في 2020فبالنسبة للعريس، الذي يريد إضافة لمسة من العصرية على إطلالته، وبطريقة غير تقليدية، فالبدلات النابضة بالحياة بألوان زاهية، مثل الأرجواني، أو البرغندي، أوالأزرق الزاهي، ستكون الأبرز في 2020.

التويد

البِدل المُصمّمة من التويد، ستكون رائجة جدًا العام المُقبل، ولكن ينصح "دومينيك"، باختيار تصميمات تتماشي على الجسم، وغير فضفاضة، وذات ألوان متباينة، ستعبّر عن شخصية العريس الفريدة.

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البنطلون المستقيمستكون البنطلونات ذات الأرجل المستقيمة، أو الضيقة هي الأبرز في موضة أزياء عريس 2020وينضمّ إليها الجاكت، الذي يتماشى مع الجسم، وليس فضفاضًا، لإبراز بُنية الصدر والكتفين، لإطلالة تكشف عن الجسم الرياضيّ للعريس.

تنسيق بدلة العريس مع أصدقائه بإبداع

بدلًا من اختيار بدلات العريس، وأصدقائه متشابهة في التصميم، أو الألوان، سيكون هناك مزيد من الإبداع في 2020حيث كشف "دومينيك"، أنّه سيتمّ تنسيق بدلة العريس، مع بدلات أصدقائه، ولكن من خلال اختيار درجات مختلفة من لون بدلة العريس، بالإضافة إلى تصميمات مختلفة.

بالإضافة إلى ذلك، كشف "دومينيك"، عن بعض الصّيحات، التي ستختفي العام المُقبل، وغير المُفضّلة، من بينها، صيحة ارتداء السنيكرز، والأحذية الرياضية مع البدلات، ولكنّها أصبحتْ مبالغًا فيها، وغير رائجة العام المُقبل.كما كشف دومينيك، أنّ القميص المتطابق على الجسم، سيحلّ محلّ القميص الواسع، لإطلالة أكثر عصرية وجاذبية، لعريس

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