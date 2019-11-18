الأقراط البارزة لمسة جمالية أنيقة لمختلف المناسبات

لطالما كانت الأقراط البارزة من أبرز صيحات المجوهرات في عالم الموضة، من مدرجات عروض الأزياء إلى السجادة الحمراء، ما يدفعك أنت أيضا إلى مواكبتها، لإضافة المزيد من التميز على إطلالتك.

وحتى نساعدك على دمجها ضمن إطلالتك اليومية والمسائية لمختلف المناسبات، تعرفي معنا على 4 طرق شيك وأنيقة للتألق بالأقراط البارزة.

إطلالة المكتب

نسقي تيشيرت غرافيكي مع بنطلون أنيق وأكملي إطلالتك بارتداء زوج من الأقراط البارزة ومعطف طويل.

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إطلالة موعد ليلي

نسقي كنزة صوفية ذات عنق طويل مع فستان "سليب دريس" حريري وبوت فوق الركبة للحصول على إطلالة مستوحاة من أزياء اللانجري، وأكملي إطلالتك بارتداء زوج من الأقراط البارزة و صففي شعرك على شكل ذيل حصان منخفض لإضافة مزيد من التركيز على الأقراط.

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إطلالة حفلة عائلية

ارتدي فستاناً "ماكسي" من الترتر مع سترة الفرو الصناعي الجذابة وأكملي اطلالتك بارتداء زوج من الأقراط البارزة، و صففي شعرك بقصة فوضوية.

إطلالة حفلة رسمية

تألقي بفستان لؤلؤي بقصة الهالتر وصففي شعرك إلى الخلف لإبراز الأقراط البارزة الضخمة.



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