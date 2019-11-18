نانسي عجرم تتألق بإطلالة مميزة باللون الأصفر أثناء إحياء حفلها في دبي

نانسي عجرم في دبي وكالعادة قد أصبحت إطلالتها المميزة حديث السوشيل ميديا والصحافة خصوصًا بعد ارتدائها للون الأصفر بعد مواظبتهم على الأسود والأبيض والأحمر ؟مما جعل محليتها يتفاعلون معها بشكل اكبر باختيارها لونا وإطلالة متجددة
وكالعادة نعومة نانسي عجرم قد ميزت حضورها اما اللون الأصفر أظهر جمالها ونعومتها، وقد ونشرت مجموعة من الصور عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة صور من إطلالتها بالحفل.
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وانهالت التعليقات من قبل محبي ومتابعي عجرم على الصور حيث أثنوا على جمالها ونعومتها وتغزلوا بها.
يذكر ان عجرم كانت قد أحيت مؤخراً حفلاً فنياً في مصر، وقدّمت فيه مجموعة من أجمل وأشهر أغنياتها القديمة والجديدة، ومنها “مين دا اللي نسيك” و”آه ونص” و”يا طبطب يا دلع”.
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