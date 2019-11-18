مواليد هذه الأبراج تعشق السيطرة على الآخرين.. هل أنت منهم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة مشالي:

هل تُودون معرفة ما يخبئه لك الحظ ؟.."لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم اليوم الأبراج التي تشعر بلذة من حب السيطرة على الآخرين والتحكم بهم، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب.

في البداية قالت الدكتورة عبير فؤاد، خبيرة الفلك وعلم الأرقام، إنَّ رجل العقرب يتربع على قائمة الأبراج الأكثر حباً في السيطرة على من حوله.

أولاً: بالنسبة للرجال

- العقرب: من أهم السمات التي تميز رجل برج العقرب، أنه شخص مستقل، مُحارب يعشق فرض سيطرته بكل إرادة، لديه كوكبان حاكمان وهما بلوتو والمريخ يدفعوه ليكون مبالغ في مشاعرة .

- الجدي: رجل الجدي بارع في السيطرة على من حولة بالاعتماد على أسلوب الإقناع.. فذلك يمنحه القدرة التي تجعله أن يقنع أي فرد بأي شيء.

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- الأسد: رجل الأسد يريد فرض سيطرته وارادته، ولكن عندما يشعر أن الآخر أنزعج منه، سرعان ما يهدأ ويراجع نفسه بأسرع وقت وربما يقدم الاعتذارات له.

ثانياً: بالنسبة للنساء

العقرب: امرأة برج العقرب تحب السيطرة بنعومة ورقة دون أن تزعج الطرف الآخر، فهي تتمتع بحدس قوي وبذكاء، بالإضافة إلى الطيبة، والجدعنة، والإخلاص الشديد. وتحب فتاة برج العقرب مقارنة نفسها بالرجل، وتسعى دائما لتكون أفضل منه على الصعيد الاجتماعي والمهني.

الثور: تتسم أنثى الثور بالعناد الشديد وقوة الشخصية وسيطرتها على الآخرين، وبالأخص عندما تتلقي الأوامر، فهي ترفض ذلك، كما أنها لا تحب التغيير المفاجئ.

الجدي: الكبرياء جزء من شخصية أنثى الجدي، وطموحة، تفضل أن تكون عملية، تتمتع بإصرار لا مثيل له.