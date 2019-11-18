7 أسباب تدعوك لتناول البنجر الأحمر يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

أفادت مجلة "فرويندين" الألمانية بأن الشمندر أو ما يعرف باسم البنجر الأحمر يحتوي على العديد من المواد الهامة والمفيدة للجسم مثل فيتامين B والحديد والماغنسيوم والبوتاسيوم، فضلا عن بعض العناصر الغذائية التي لا تتوفر إلا في عدد قليل من الأطعمة، وفيما يلى بعض فوائد الشمندر:

خفض ضغط الدم

يمتاز الشمندر بأنه غني بالنترات، التي يتم تحويلها في الجسم إلى أكسيد النيتريك، والذي يعمل على توسعة الأوعية الدموية، بحيث يمكن نقل الأكسجين والمواد الغذائية بشكل أفضل، كما أن تحسين الدورة الدموية يقلل من ضغط الدم.

الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب

يحتوي الشمندر على الكثير من البيتين وكذلك حمض الفوليك وهو نوع من أنواع فيتامين B، اللذان يؤديان إلى خفض الكوليسترول في الدم، وهو ما يمنع الأمراض الشريانية ويحد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

تعزيز القدرة على التحمل

تعمل النترات الموجودة في الشمندر على تعزيز القدرة على التحمل، وقد أكدت الدراسات التي أجريت مع رياضيين على هذا التأثير الإيجابي.

Advertisements

تحسين وظائف المخ

يساعد أكسيد النيتريك على توسعة الأوعية الدموية والموجودة كذلك بالمخ، وتتضح هذه الميزة خاصة لدى كبار السن مع انخفاض القدرة على إنتاج أكاسيد النيتروجين، وبالمثل تقل كفاءة عملية الأيض في الدماغ ونشاط الجهاز العصبي، هنا يعمل الشمندر كمحرك للدماغ، وأظهرت نتائج دراسة أجريت عام 2010 أن الأشخاص الذين قاموا بتناول غذاء يعتمد على النترات لمدة يومين كانوا أكثر قدرة على التركيز والتنظيم والعمل بمزيد من الدقة أكثر من أولئك الذين تناولوا نترات منخفضة.

دعم وظائف الكبد

يمكن أن يساعد تناول الشمندر يوميا على تقليل تراكم الدهون في الكبد، وهذا بسبب البيتين، الذي يعزز من وظائف الكبد ويقلل أيضا من نسبة الكوليسترول وحجم الكبد.

المساعدة في علاج الأمراض المزمنة

يحتوي الشمندر على كمية كبيرة من البيتالين، وهو من فئات مضادات الأكسدة والالتهابات، التي تعالج الجذور الحرة وتخفف من الأمراض المزمنة والالتهابات المختلفة.

المساعدة على الهضم

يعد الشمندر من الأطعمة الغنية بالألياف، ولذلك فهو يقلل من خطر الإصابة بالإمساك، كما أن يمتاز بتأثير إيجابي على الهضم.