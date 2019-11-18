مالك طفل "واقعة السلم": ماما سابتنا ومشيت.. وكسرت باب الشقة بالسكينة

قال الطفل "مالك"، والذي ألقته والدته هو وشقيقه "يزين، 3 شهور" على سلم إحدى العمارات بمدينة طنطا، هربا من رعايتهما: "ماما سبتنا ومشيت مع عمو علي - شقيق والده- وهو جانبا للعمارة وسابنا على السلم ومشي، وماما كسرت باب الشقة بالسكينة"، وأضاف "مالك" أنه لم ير والده منذ فترة.

ومن جانبها كشفت سوسن الخولى، ربة منزل جارة المطرب الشعبي وطليقته، أنها فوجئت صباح أمس السبت، بطرق باب شقتها وبفتحه وجدت الطفل مالك شادي 4 سنوات، وشقيقه يزين 3 شهور، على سلم العمارة، مضيفة لـ"الوطن" أن الطفل مالك أخبرها أن والدته تركته وشقيقه على درجة السلم وغادرت العمارة، "منظر يحزن القلب لما طفلين يباتوا ع السلم".

وأوضحت "سوسن" أنها أسرعت بحمل الطفل الرضيع وشقيقه إلى داخل الشقة ورعايتهما وإطعامهما، وأن الطفل الرضيع كانت حالته سيئة بسبب تركه على درجة السلم في الصباح.

وكشفت "ربة المنزل" أن ترك الأم طفليها على السلم ومغادرة العمارة ليست المرة الأولى، حيث سبقتها من قبل مرتين كانت فيهما تترك الطفلين على السلم أو أمام باب شقتها ثم تبلغها تليفونيا أنها لا ترغب في رعايتهما وبعد يوم أو اثنين تعود مرة أخرى، وأن مبررها في كل مرة عدم قدرتها ع توفير النفقات لهما، وأن والد الطفلين يرفض دائما مساعدتها ماديا بعد ما ترك منزل الزوجية منذ أكثر من سنة.

جارة المطرب وطليقته: منظر الطفلين على السلم "يحزن القلب".. والأب ينكر نسب الرضيع

وأوضحت "الخولي" أن والد الطفلين كان يتردد عليهما كل فترة، وأن والدة الطفلة مستأجرة الشقة منذ رمضان الماضي، وأنها عملت فترة عاملة في المطاعم ودائما ما كانت تشتكي من عدم القدرة على توفير نفقات طفليها، وأن طفلها الرضيع مولود يعاني بثقب في القلب، ورغم مرور 3 شهور على ولادته لم تستخرج له شهادة ميلاد بسبب أن والده رافض نسبه، وأنها حاولت مع والده أكثر من مرة لتسجيل الطفل على اسمه حتى يتمكن من علاجه وتطعيمه ولكن رفض.

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وأضافت "الخولي" أنها طلبت من وكيل النيابة أمس، أن يسمح لها بأن تصطحب الطفلين معها إلى شقتها، مع التعهد بأن تذهب بهما اليوم، السبت، إلى دار الرعاية، وذلك خوفا عليهما من المبيت في الحبس، مضيفة "فوجئت في الواحدة صباحا بأم الطفلين تطرق علينا باب الشقة وبمجرد أن فتحت لها تعدت علينا بالسب والشتم بسبب إبلاغنا الشرطة قم تركتنا وكسرت باب شقتها ما دفعنا للتواصل مع شرطة النجدة والتي اصطحبتها إلى للقسم ".

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثان طنطا بحضور سيدة إلى القسم وبصحبتها طفلين، أحدهما 3 سنوات والآخر رضيع، عثرت عليهما ملقيان أمام منزل جارها وأكدت أنهما طفليها، وتم إجراء تحريات عن الواقعة، وتبين أن الطفلين لأب يعمل مطربا شعبيا، يدعى "ش. ا"، وأم مصرية تدعى "س.ال.ع" "ربة منزل"، وأن هناك خلافات بينهما بعد انفصالهما، وتحرر محضر بالواقعة تحت رقم 12255 إدارى أول طنطا وتمت إحالته للنيابة العامة للتحقيق.