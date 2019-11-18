أسباب إطلاق لقب أقوى نساء مصر القديمة على الملكة "نفرتيتي"

كشف الدكتور أحمد بدران، أستاذ الآثار المصرية بجامعة القاهرة، السر خلف تلقيب الملكة "نفرتيتي" بأقوى وأجمل نساء الدولة المصرية القديمة.

وقال "بدران"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسام الدين حسين والإعلامية مها بهنساوي، ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر شاشة ten الفضائية، إن الملكة "نفرتيتي" تزوجت من الملك "أمنحوتب الرابع" الملقب بإخناتون، والذي كان أول من دعا للتوحيد في عصر الدولة المصرية القديمة، حيث قامت بدعمه ومساندته بشكل كبير، وهو ما كان تتسم به المرأة المصرية على مر العصور.

وتابع "بدران"، أن المرأة المصرية كانت تدعم زوجها في جميع حالاته، حيث انتقلت "نفرتيتي" مع "إخناتون" للعاصمة الجديدة ودعمته وساندته خلال فترة حكمه، وهو ما جعلها تعتبر من أقوى نساء مصر والعالم في التاريخ.