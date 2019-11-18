ماتت بالسِمنة والسرطان.. سر وفاة الملكة حتشبسوت

قال الدكتور أحمد بدران، أستاذ الأثار المصرية بجامعة القاهرة، إن الملكة "حتشبسوت" كانت سابقة لعصرها، حيث اهتمت بالعمق الاستراتيجي لمصر، كما قامت بتكوين العلاقات القوية في القارة الأفريقية.
وكشف "بدران"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسام الدين حسين والإعلامية مها بهنساوي، ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر شاشة ten الفضائية، السر خلف وفاة تلك الملكة القوية، وفقًا لما ذكرته التقارير الأخيرة والآراء العلمية للدكتور زاهي حواس وفريقه من العلماء المصريين.
وتابع أن الفريق عمل على إجراء تحليل الجينات الوراثية DNAعلى إحدى المومياوات المجهولة في المتحف المصري، وتم التعرف عليها إنها تعود للملكة "حتشبسوت"، وتم التوصل إلى إصابتها بأمراض السكر والسمنة والسرطان اللذين تسببوا في وفاتها عن عمر ناهز الخمسين عامًا.
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