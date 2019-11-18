أستاذ آثار يكشف مفاجأة وجود "قائمة الزوجة" منذ عصر الفراعنة

قال الدكتور أحمد بدران، أستاذ الأثار المصرية بجامعة القاهرة، إن الحضارة المصرية القديمة كانت بها قاضيات يحكمن في الأمور خلال مصر القديمة، وهو ما يظهر رقي المجتمع المصري منذ آلاف السنين.

وأضاف "بدران"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسام الدين حسين والإعلامية مها بهنساوي، ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر شاشة ten الفضائية، أن حقوق المرأة في المجتمع المصري القديم كانت واضحة بشكل كبير ومؤكدة على جميع مناحي الحياة، فعلى سبيل المثال: كان للمرأة المصرية القديمة الحق في عمل قائمة تنظم أمورها في حالة الطلاق.

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واستكمل "بدران"، أنه كان للمرأة المصرية الحق في كتابة قائمة عند الزواج ووضع شروطها الخاصة بها ويتم تسجيلها والاعتراف بها، وفي حالة حدوث خلاف بينها وبين الزوج يؤدي ذلك إلى بطلان الزواج.

وتابع أن الأسرة المصرية كان تتمتع بقوتها الكبيرة بين الزوج وزوجته والأبناء خلال الحضارة المصرية القديمة، وذلك لطبيعة المجتمع المصري خلال تلك الفترة من الزمن.