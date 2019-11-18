قال الدكتور أحمد بدران، أستاذ الأثار المصرية بجامعة القاهرة، إن الحضارة المصرية القديمة كانت بها قاضيات يحكمن في الأمور خلال مصر القديمة، وهو ما يظهر رقي المجتمع المصري منذ آلاف السنين.
وأضاف "بدران"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسام الدين حسين والإعلامية مها بهنساوي، ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر شاشة ten الفضائية، أن حقوق المرأة في المجتمع المصري القديم كانت واضحة بشكل كبير ومؤكدة على جميع مناحي الحياة، فعلى سبيل المثال: كان للمرأة المصرية القديمة الحق في عمل قائمة تنظم أمورها في حالة الطلاق.
واستكمل "بدران"، أنه كان للمرأة المصرية الحق في كتابة قائمة عند الزواج ووضع شروطها الخاصة بها ويتم تسجيلها والاعتراف بها، وفي حالة حدوث خلاف بينها وبين الزوج يؤدي ذلك إلى بطلان الزواج.
وتابع أن الأسرة المصرية كان تتمتع بقوتها الكبيرة بين الزوج وزوجته والأبناء خلال الحضارة المصرية القديمة، وذلك لطبيعة المجتمع المصري خلال تلك الفترة من الزمن.
كانت هذه تفاصيل خبر أستاذ آثار يكشف مفاجأة وجود "قائمة الزوجة" منذ عصر الفراعنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.