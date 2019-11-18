في ذكرى ميلاده.. 6 نساء في حياة النمر الأسود أحمد زكي

على الرغم من رحيله عن عالمنا منذ فترة طويلة، إلا أن تفاصيل مشواره الفني ترسخت في أذهاننا بترسخ ملامحه السمراء الفاتنة، ذلك الفتى صاحب الموهبة الفذة، والذي ربطته كيمياء مميزة مع جمهوره، حيث تقبلوه بكل أدواره وشخصياته، الإمبراطور، النمر الأسود، النجم الراحل أحمد زكي، والذي تحل ذكرى ميلاده اليوم.

واليوم نتطرق لـ"الجانب الحلو" للأنثى في حياة "زكي"، حيث أحب زوجته، ووالدة ابنه الوحيد حبًا شديدًا، على الرغم من العلاقات النسائية التي جمعته ببعض زميلاته من الوسط الفني، فكانت "هالة فؤاد" البطلة الوحيدة التي استطاعت أن تجعله يقع بغرامها ويتزوجها.

هالة فؤاد

زوجته الوحيدة، وأم ابنه الوحيد "هيثم"، جمعهما لقاء خلال تصوير مسلسل "الرجل الذي فقد ذاكرته مرتين"، وتزوجا لمدة عامين فقط، قبل أن تشتد الخلافات بينهما بسبب غيرة "زكي" ورفض الأخيرة لترك التمثيل، إلا أنهما ظلا صديقين، ولم يتزوج بعدها الفنان الكبير حتى غادر الحياة.

وكما قال أحمد زكي عنها في أحد اللقاءات التليفزيونية: "كانت حب عمري، اللي ضيعته من إيدي بسبب عصبيتي وقلة صبري".

شهيرة

البداية من السند، حيث استحقت الفنانة شهيرة زوجة النجم الكبير محمود ياسين هذا الوصف، وذلك بعدما جمعتهما الزمالة قبل الشهرة في بلدتهما بالشرقية، فاشتركا سويا في عروض مسرحية بقصر ثقافة الزقازيق، ثم سبقته بالحضور للقاهرة.

وما أن حضر بعدها إلى القاهرة حتى ساندته بأخلاق أبناء القرية وتحدثت إلى المخرجين عنه وظل هو لآخر يوم في حياته يتحدث عن الدور الإيجابي التي لعبته معه في بداية مشواره.

سعاد حسني

لا يخفى على أحد أن مشاركة أي فنان بجانب سعاد حسني كان مفتاح شهرته لما تمتعت به "السندريلا"، من نجومية وشعبية كبرى لم ينافسها فيها أحد، وبالتالي كان العمل معها حلما بفيلم الكرنك الذي كان من المفترض أن يلعب بطولته أحمد زكي في الدور الذي قام به نور الشريف، إلا أن رفضه في النهاية بسبب بشرته السمراء جعله يفكر في الانتحار ويمر بأزمة نفسية، ساعدته هي على تخطيها، حين أكدت له أنه سيعمل معها قريباً.

وبالفعل اشتركا في بطولة "شفيقة ومتولي"، ثم توالت الأعمال بينهما حتي أكد البعض نيتهما للزواج لوجود قصة حب بينهما أكدها للبعض ما فعله حين علم بخبر وفاتها بعدما أغلق على نفسه الباب ثلاثة أيام لم يتكلم فيها مع أحد.

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نجلاء فتحي

انتشرت الأقاويل حول علاقة الراحل أحمد زكي، بالفنانة نجلاء فتحي، عقب مشاركتهما بفيلم "سعد اليتيم" عام 1985، فأصبحا صديقين، ومن ثم تداول البعض أن هناك علاقة عاطفية نشأت بينهما لكنها لم تكتمل قط.

وذهب الناقد طارق الشناوي في أحد مقالاته، لتأكيد تلك العلاقة التي لم يُكتب لها الكمال، قائلًا: "أحمد زكي كان في حياته أكثر من فنانة سعى للارتباط ببعضهن مثل نجلاء فتحي وبعضهن لم يعلن عنه".

"كيمياء" رغدة وأحمد زكي

علاقة صداقة قوية، تشوبها مشاعر عدة، دفعت البعض للاعتقاد بأنهما تزوجا سرًا، فشاركت "رغدة" الأخير 4 أفلام، "كابوريا"، "الإمبراطور"، "إستاكوزا" و"أبو الدهب"، كما رافقته طيلة فترة مرضه، إلا أنه لم يُكتب لهما الزواج، على الرغم من عرض "الراحل" عليها خلال أيامه الأخيرة، لكنها رفضت.

"طول عمرنا بنحب بعض بطريقة خاصة مش بطريقة روميو وجولييت، تركيبتنا شبه بعض، لكن لم نكن نصلح كزوجين".. كلمات قوية صرحت بها "رغدة" من قبل في عدة لقاءات حينما سُئلت عن علاقتها بالأخير، بعدما ترددت شائعات زواجهما السري، لتنفي الخبر بتلك الجملة.

بينما وصفها "زكي" من قبل، قائلًا: "رغدة هي نصفي، فهي توأمي، وبيننا كيمياء قوية".

عفاف شعيب

ربما يجهل كثيرون أن هناك في الوسط الفني من كانت أشبه بالأخت الكبيرة التي كانت تستحق في وقت من الأوقات لقب خاطبة.

الحديث عن عفاف شعيب التي ارتبطت معه بصداقة منذ اشتراكهما معا بفيلم "ضد الحكومة"، فكانت شديدة الإشفاق عليه لعدم زواجه بعد انفصاله عن هالة فؤاد، كانت تنصحه بضرورة الزواج بل رشحت له كما قالت هي أكثر من فتاة، إلا إنه كان دائما يتراجع في اللحظات الأخيرة ويتهرب، ثم يطلب منها ترشيح فتاة أخرى للزواج لرغبته في الاستقرار.