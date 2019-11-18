عقب تخلي صابرين عنها.. 4 طرق لربط التربون

"أنا مكنتش محجبة، أنا قلعت التربونة".. هكذا ردت الفنانة صابرين على منتقديها عقب نشرها صورا ظهرت من خلالها بشعرها، متخلية عن الحجاب، التي اعتادت الظهور به لسنوات.

وأضافت الفناة في تصريح خاص لـ"هن": "كنت بقول طول الوقت أنا مش محجبة أنا محتشمة".

ويعد الـ turban، أو "التربونة" بحسب وصف الفنانة، موضة اتبعتها العديد من الفتيات، خلال الفترة الأخيرة، بدلا من اللفات العادية، والمعتادة، كما تلجأ له الفتيات غير المُحجبات أيضًا، لرفع شعرهن، حتى لا يزعجهن بأشهر الصيف.

وتعد رابطة التربون، واحدة من الربطات المناسبة، خلال العطلات الصيفية، على شواطئ البحار، خاصة إذا قمتي باختيار أقمشة ملونة، ذات نقوشات زاهية، تلائم فصل الصيف.

كما إنها اختيار مناسب، للتألق بها في المناسبات والسهرات، مع تنسيق ألوانها مع المكياج السموكي.

Advertisements

ويمكنك ربط التربون إذا كنتِ محجبة، من خلال تغطية شعرك كاملًا، وربطها من الأمام، واستخدام سترات ذات رقبة، أو سكارفات ورابطات عنق، مع الأقراط البسيطة والمميزة.

أما إذا كنتي لا ترتدين حجاب، يمكنك ربطها على جزء من شعرك المنسدل، أو المرفوع.

يذكر أن صابرين، من المقرر مشاركتها في عمل استعراضي غنائي برمضان 2020، موضحة أنه لا علاقة بالمسلسل وبين ظهورها بشعرها.