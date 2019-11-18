بحضور الواعظات والراهبات.."القومي للمرأة" ينظم فعاليات معسكر المحبة والسلام

تزامنا مع اليوم العالمي للتسامح اختتمت اليوم، فعاليات معسكر المحبة والسلام الذي نظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع مؤسسة ويل سبرنج لتنمية الشباب والأسرة، والذي ضم 25 واعظة من وزارة الأوقاف و25 راهبة ومكرسة من كنائس مصر الثلاث عضوات مبادرة "معا في خدمة الوطن" في بيت الوادي بمنطقة وادي النطرون.

استهدف المعسكر رفع مهارات الواعظات والراهبات والمكرسات في اكتشاف ذاتهن وذوات الآخرين وإضاءة الجوانب الإيجابية وتعزيز الاندماج والتعايش وقبول التنوع، حيث يعول المجلس على التعاون معهن معا في المجتمعات المحلية لنشر قيم التسامح والقبول وحب الوطن من خلال حملات التوعية التي يطلقها المجلس والمبادرات الثنائية التي يطلقنها معا في مجتمعاتهم المحلية ومحيط خدمتهن.