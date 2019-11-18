في عزاء هيثم أحمد زكي.. آخر ظهور لـ صابرين بالحجاب

أعلنت الفنانة صابرين، عبر حسابها الشخصي على موقع Instagram، خلعها للحجاب، وذلك بعد نشرها صورة بدون حجاب لأول مرة منذ سنوات.

وكان آخر ظهور للفنانة صابرين بالحجاب في عزاء الفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي 9 نوفمبر الجاري بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، ومن قبلها بيوم واحد خلال عزاء مدرب الأسود الراحل محمد الحلو 8 نوفمبر الجاري، وفي اليومين ظهرت بنفس لون الشعر تحت الحجاب الذي ظهرت به في صورها بعد خلع الحجاب.

وكانت قالت صابرين، أمس، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة mbc مصر، أن أغرب رسالة وصلتها بعد خلع الحجاب كانت من إحدى السيدات التي سألتها عن سعر صبغة شعرها.

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وأضافت في نفس السياق، إلى أنها لم تصبغ شعرها ولم تذهب للكوافير، وأن لون شعرها هو نفس اللون الذي كان يظهر أسفل التربون الذي كانت ترتديه كغطاء للرأس، معلقة: "معملتش جديد".

وكانت صرحت أثناء انهيارها من البكاء، أن مواقع التواصل الاجتماعي، هي السبب وراء تصرفها، معلقة: "أنا تعبت من السوشيال ميديا على طول شتايم، ايه عملته غلط في حياتي يتمسك عليا، ايه ذنب ولادي إنهم يتشتموا كل شوية من ناس معندهمش دين ولا أخلاق".

واستكملت أن الدين في الأساس هو المعاملة الحسنة والخلق الطيب، والابتسام في وجه الآخرين، مؤكدة على أن ما كانت تتعرض له من انتقادات لاذعة غير مبررة، سببت لها ألم نفسي شديد لم تستطع تحمله، ولذلك قررت خلع الحجاب.

يذكر أن صابرين كشفت من قبل أنها لا تعتبر نفسها محجبة بل محتشمة فقط، كما شاركت في العديد من الأعمال الدرامية وهي ترتدي شعرا مستعارا.