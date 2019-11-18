ابنة أصالة عن طارق العريان: بعتبره من أعظم الرجال وبحبه كتير

نفت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة نصري، تطرقها للحديث عن زوج والدتها المخرج طارق العريان، أثناء أزمة والدتها معه.

وقالت شام، خلال حوارها ببرنامج "The Insider" على تليفزيون دبي، إن ما تم الإشارة إليه في بعض المواقع بأنها كانت تتحدث عن زوج والدتها خلال مقطع فيديو نشرته أثناء الشائعات التي تم تداولها بشأن توتر العلاقة بين أصالة والعريان.

وأضافت في هذا الشأن: "أبدًا ما كان هو في بالي.. لأنه أنا بعشقه وبعتبره من أعظم الرجال اللي شوفتهم في حياتي، بحبه كتير وبحترمه وبشوفه رجل مثالي.. وأبدا مش بقصده".

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ونوهت شام خلال حوارها وهي تضحك إلى أنها ربما كانت تتحدث عن علاقاتها الشخصية.

وكانت قد وجهت لابنة آصالة، انتقادات عقب الفيديو الذي نشرته والحديث الذي وجهته للإعلامية رضوى الشربيني عن الرجال السيئين، والذي اعتبره البعض تلميحا لزوج والدتها.

كانت انتشرت مؤخرا شائعات تفيد بانفصال المطربة السورية أصالة عن زوجها المخرج طارق العريان على إثر خيانته لها مع فنانة شهيرة، وحاولت المطربة الشهيرة التزام الصمت ولكنها ردت مؤخرا، مؤكدة أن هذه الأخبار ليست صحيحة.