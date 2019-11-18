١٠ فساتين أفراح بصيحة الكتف المنسدل لإطلالة عصرية بحفل زفافك

فساتين زفاف الكتف المنسدل " Off Shoulder" ، من التصاميم الرائجة بشكل كبير هذا الموسم، ومن المقرر أيضا أن تستمر معنا للعام القادم. إذ تمنح العروس إطلالة ناعمة تبرز جمالها، وهو ما تبحث عنه غالبية الفتيات بيوم زفافهن الذي حلمن به منذ صغرهن.



وقد أبدع مصصمو فساتين الزفاف في تصميمهم للفساتين ذات الكتف المنسدل، والتي جاءت بأشكال مختلفة ومتنوعة . فما بين اعتماد خامات ناعمة كالدانتيل والتل للأكمام وكذلك اختيار الموديلات المنفوشة، وغيرها.

وإذا كنت تميلين لهذا النوع من التصاميم أحببنا أن نقدم لك خيارات مختلفة لتصاميم فساتين الكتف المنسدل من أسبوع الموضة للعروس لعام 2019-2020...

فساتين زفاف الكتف المنسدل مع الكشكشة اعتمدي فستان الكتف المنسدل مع الكشكشة، كفستان "Alon Livne White". خاصة إن كنت نحيفة من منطقة الأكتاف.

الكتف المنسدل مع تصميم حورية البحر الفستان الأوف شولدر مع تصميم حورية البحر، مناسب للفتيات صاحبات جسم الكمثرى، والساعة الرملية. اعتمديه إن كنت تحبين هذا النوع من التصاميم. الفستان من تصميم "atelier pronovias"

فستان بتصميم الكتف المنسدل المنفوش لإطلالة مستوحاة من التسعينيات والثمانينات، اختاري الفستان مع الأكمام المنفوشة. فهو مناسب أكثر لحفل زفافك على البحر أو بالأماكن المفتوحة، ويمنحك إطلالة عصرية ولمسة حيوية، كالتي وجدناها بتصميم "Anne Barge".

أكمام التول المنسدلة للفتيات اللاتي يبحثن عن ستايل مختلف بإطلالتهن يوم الزفاف. فالفستان مع تطريزات الورود، وخامة الدانتيل سوف تمنحك ما تبحثين عنه، كهذا التصميم من توقيع "Lee Petra Bridal".

الكتف المنسدل المنفوش الفستان من تصميم دار أزياء "Dana Harel

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لجمبسوت مع الكتف المنسدل الشفاف من التصاميم المختلفة واللافتة للأنظار، هذا الموديل من دار "Carolina Herrera". فيمكنك اختياره كفستان ثاني بحفل زفافك، أو بجلسات التصوير.

الأكمام المنسدلة مع تصميم الـ "Wrap" التصميم الملفوف أو الـ "wrap" مع الكتف المنسدل، كهذا اللذي جاء من توقيع "Oscar de la Renta"، يبدو مناسباً للفتيات الكيرفي، لتمنحك إطلالة أكثر رشاقة

الأكمام المنسدلة من الدانتيل الفستان من توقيع دار أزياء "LeePetra"

لكتف المنسدل مع صيحة الكاب من التصاميم الهادئة التي لاقت رواجا كبيرا هذا الموسم، هي الفساتين التي تأتي بصيحة الكاب. وتبدو مناسبة أكثر لحفل الزفاف البسيط. كهذا التصميم من "Rivini Rita Vinieris"

لفستان مع الأكتاف المنسدلة وتصميم السندريلا إن كنت تحبين أن تحصلي على إطلالة أسطورية، ففستان من تصميم "Rivini Rita Vinieris" سيمنحك هذا اللوك، مع اللمسة العصرية من الـoff shoulder. اعتمديه مع تسريحة شعر مرفوعة لأعلى لتبدين بإطلالة ملكية

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